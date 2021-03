Vũ trụ Mở rộng DC sẽ ra sao sau ‘Liên minh Công lý’ của Zack Snyder?

Với nội dung khác biệt so với bản chiếu rạp năm 2017, “Justice League” của Zack Snyder khởi chiếu trên FPT Play ngày 18/3 có thể hướng Vũ trụ DC theo hướng đi mới.

Trailer 'Liên minh Công lý' của Zack Snyder công chiếu trên FPT Play Justice League bản mới có thời lượng 4 tiếng, dài gấp đôi so với bản công chiếu gần 4 năm trước.

Ban đầu, Zack Snyder dự định thực hiện Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU) lớp lang với các tác phẩm có nội dung tiếp nối nhau như đối thủ Marvel Studios. Song, Warner Bros. đã can thiệp và cắt xén phần lớn nội dung. Sau khi tiếp quản quá trình sản xuất Justice League, Joss Whedon đã chỉnh sửa rất nhiều tầm nhìn ban đầu của Zack.

Song, thất bại của bộ phim đã thay đổi tất cả. Nhiều dự án tiếp theo của Justice League bị đóng băng vô thời hạn. Hãng phim chuyển sang sản xuất các dự án riêng lẻ dựa trên những cái tên được yêu thích như Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa) hay The Flash (Erza Miller).

Tuy nhiên, việc HBO Max “bật đèn xanh” cho bản gốc Justice League của Zack Snyder được hoàn tất có thể sẽ thay đổi DCEU thêm một lần nữa. Theo lời vị đạo diễn, bộ phim vẫn đang là non-canon (không được gộp chung) với vũ trụ chính. Dẫu vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra khi chỉ cách hơn một năm, Zack Snyder’s Justice League vẫn là điều gì đó xa vời.

Darkseid tiếp tục là phản diện chính

Trong thế giới truyện tranh DC, Darkseid là phản diện hùng mạnh và có vai trò quan trọng không kém gì Thanos của Marvel. Gã Tân Thần (New God) nhiều lần suýt thành công trong việc thôn tính Trái Đất. Sức mạnh bá đạo đến từ Omega Force hay Phương trình Phản Sự sống (Anti-Life Equation) khiến hắn gần như bất bại.

Nhóm Justice League cũng chỉ có thể phần nào đẩy lùi Darkseid, chứ không giành chiến thắng trọn vẹn, trừ khi phải đánh đổi tính mạng của nhiều siêu anh hùng. Do đó, gã khó lòng bị đánh bại chỉ sau một phần phim.

Darkseid trong DCEU đóng vai trò giống như Thanos ở Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Trong bản phim năm 2017, Darkseid bị Joss Whedon lược bỏ. Tuy nhiên, Zack Snyder đã đưa gã trở lại trong tác phẩm sắp tới. Qua các trailer, Darkseid (Ray Porter) mới là kẻ cầm đầu cuộc xâm lăng hàng trăm nghìn năm trước, cũng như đứng sau sự trở lại của Steppenwolf (Ciarán Hinds).

Gã dường như nắm được Phương trình Phản Sự sống và thao túng Superman (Henry Cavill) chống lại những người đồng đội. Theo chính Zack Snyder, Justice League sẽ có kết thúc mở để tạo tiền đề cho các phần phim tiếp theo. Các siêu anh hùng khả năng cao sẽ thua trận với sự hy sinh của Wonder Woman, Aquaman hay Cyborg (Ray Fisher).

Cuối phim là trường đoạn tận thế Knightmare khi các siêu anh hùng còn sống kết hợp cùng ác nhân để The Flash có thể du hành thời gian, hoàn thành phân cảnh trong Batman v Superman: Dawn of Justice (2016). Như vậy, Darkseid vẫn là phản diện chính trong tương lai của DCEU và dự kiến có màn tái đấu với nhóm siêu anh hùng ở dòng thời gian mới.

Những nhân vật nào sẽ xuất hiện trong tương lai của DCEU?

Qua Batman v Superman: Dawn of Justice, Ben Affleck từng được khen ngợi là một trong những Batman chất lượng nhất màn ảnh rộng. Người Dơi trong DCEU là một siêu anh hùng già cỗi, không còn niềm tin sau thời gian dài chiến đấu với tội phạm và ưa chuộng phong cách bạo lực.

Sau Justice League, Affleck từng được nhắm cho vị trí đạo diễn kiêm nam chính của loạt phim mới về Batman. Song, thất bại của bộ phim cùng hàng loạt chỉ trích khiến dự án rốt cuộc được giao cho Matt Reeves. Tình cũ của Ana De Armas cũng phải một thời gian mới hồi phục tinh thần và chỉ trở lại với vai phụ trong The Flash.

Giống như Joker, việc cùng lúc xuất hiện hai phiên bản Batman là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Sau Zack Snyder’s Justice League, Người Dơi của Ben Affleck nhiều khả năng tái xuất song song với Người Dơi của Robert Pattinson. Với việc DC chấp nhận cho cả hai Joker của Jared Leto lẫn Joaquin Phoenix cùng xuất hiện, hai Người Dơi thuộc hai vũ trụ khác nhau là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Cùng với Ben Affleck, Superman của Henry Cavill cũng là cái tên có tương lai mờ mịt trong DCEU. Dù nam diễn viên tuyên bố không muốn từ bỏ tấm áo choàng, Warner Bros. vẫn quyết định tái khởi động dự án với phiên bản Siêu Nhân da màu. Tuy nhiên, nếu Justice League 2 ra mắt, Superman của Cavill vẫn là cái tên rất quan trọng.

Trong các clip quảng bá, khán giả có thể thấy thoáng qua hình ảnh Martha Kent (Diane Lane) có đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ. Theo tiết lộ của Zack Snyder, Martian Manhunter (Harry Lennix) chính là người đóng giả mẹ của Clark để an ủi Lois Lane (Amy Adams). Nhân vật từng xuất hiện trong Man of Steel (2013) do Harry Lennix thể hiện và khả năng cao cũng trở lại.

Ngoài ra, Zack Snyder còn nhiều lần mập mờ tiết lộ về sự xuất hiện của Green Lantern. Chiến binh Lồng đèn xanh cũng là một thành viên sáng lập của Justice League. Trong phân đoạn cuộc chiến hàng nghìn năm trước, một Green Lantern đã xuất hiện bên cạnh nhân loại. Ngoài ra, Green Lantern Corps là dự án từng được DC Films cân nhắc từ lâu.

Justice League 2 sẽ có những ai tham gia?

Với việc The Flash du hành thời gian và sửa lại quá khứ, các siêu anh hùng lẫn ác nhân sẽ có trận chiến hoành tráng hơn trong Justice League 2. Ngoài những các tên gốc của nhóm như Batman, Superman, Wonder Woman, Cyborg, The Flash hay Aquaman, hàng loạt ác nhân có thể góp mặt như Deathstroke (Joe Manganiello), Lex Luthor (Jesse Eisenberg), Ocean Master (Patrick Wilson) hay Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II).

Ngoài ra, các siêu anh hùng khác như Martian Manhunter, Mera (Amber Heard), Green Lantern, Shazam (Zachary Levi) hay Black Adam (Dwayne Johnson)… khó lòng vắng mặt.

Nếu Zack Snyder được làm tiếp Justice League 2, bộ phim chắc chắn bùng nổ hơn nữa với số lượng nhân vật đông đảo.

Nhóm Suicide Squad hay Birds Prey với Harley Quinn (Margot Robbie), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Deadshot (Will Smith), Captain Boomerang (Jai Courtney)… cũng là những ứng cử viên sáng giá.

Chưa dừng lại ở đó, HBO Max thời gian qua vừa tuyên bố hợp tác với J.J. Abrams cho ra mắt series mới xoay quanh nhóm Justice Dark với John Constatine, Swamp Thing, Deadman và Zantanna. Đây là những cái tên tiềm năng cho cuộc tái chiến với Darkseid, khi trong đầu phim hoạt hình Justice League: Apokolips (2020), cả hai nhóm đã kết hợp để đối đầu với tên ác thần.

