Vũ trụ Marvel trên truyền hình liên tục được điều chỉnh

Kevin Feige, chủ tịch Marvel Studios, cho biết không có một công thức duy nhất cho các TV series thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Năm 2021, Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) chính thức ra mắt trên truyền hình bằng việc series WandaVision lên sóng hôm 15/1 trên hệ thống Disney+.

Theo Comicbook, nội dung series tạo tiền đề để các phim điện ảnh tiếp theo thuộc MCU phát triển, đồng thời mở đường cho nhân vật Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) gia nhập Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Series cũng giới thiệu sự xuất hiện của Monica Rambeau (Teyonah Parris) ở Captain Marvel 2.

Ngoại truyện Captain America, The Falcon and the Winter Soldier, dự kiến ra mắt vào tháng 3, sẽ được sản xuất mùa hai, nhưng với một nhan đề khác. Điều chỉnh tên gọi phản ánh sự thay đổi trong danh tính siêu anh hùng của hai nhân vật Falcon (Anthony Mackie) và Winter Soldier (Sebastian Stan).

Trong WandaVision, Scarlet Witch và Vision đã xuất hiện với tạo hình đầu tiên của họ trên truyện tranh. Ảnh: Disney+.

Khi được hỏi về kế hoạch tiếp cận mảng truyền hình, cũng như khả năng các series của Marvel Studios trên Disney+ sẽ ra mắt mùa phim mới mỗi năm, Chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige trả lời Variety: “Điều này phụ thuộc vào từng series, và sẽ liên tục điều chỉnh theo tình hình”.

“Sẽ có những series được tạo ra để hỗ trợ xây dựng một cốt truyện trước khi nó phát triển thành phim điện ảnh. Chúng tôi đã công bố sự xuất hiện của Elizabeth Olsen trong Doctor Strange 2 cũng như việc Teyonah Parris góp mặt trong dàn diễn viên Captain Marvel 2.

Một vài series, bên cạnh việc kết nối nội dung với vũ trụ điện ảnh lớn, đã được lên ý tưởng để kéo dài nhiều mùa. Vậy nên, kế hoạch phát triển các TV series rất đa dạng. Tôi nghĩ sự đa dạng ấy sẽ tạo ra những bộ phim chất lượng”, Feige chia sẻ.

Vị chủ tịch tiếp tục: “Trên thị trường, có những series tốn vài năm để ra mắt một mùa mới như Game of Thrones hay Stranger Things. Nhưng cũng có những phim truyền hình khác chỉ gói gọn trong một mùa như Queen’s Gambit. Một trong những điều thú vị về nền tảng trực tuyến, là các quy tắc đã được nới lỏng, cho phép nhà làm phim theo đuổi ý tưởng sáng tạo của mình”.

Lần đầu tiên trong lịch sử, hai mảng điện ảnh và truyền hình của MCU sẽ chia sẻ cùng một mạch truyện. Nhân vật xuất hiện trên màn ảnh rộng có thể tiếp tục phiêu lưu trong các series của Disney+ như Loki (Tom Hiddleston) và Hawkeye (Jeremy Renner). Song song, các gương mặt mới như Ms. Marvel (Iman Vellani) sẽ ra mắt trong series truyền hình trước khi xuất hiện trên màn ảnh rộng.

“Các tập phim sẽ giao cắt với loạt phim điện ảnh theo một cách hoành tráng. Đó là phương pháp kể truyện hoàn toàn mới mà chúng tôi đang khám phá và vận dụng. Đây là lần đầu tiên Marvel Studios sử dụng lối dẫn truyện dài hơi như vậy.

Mỗi series có thể dài 6, 8 hoặc 10 tập, với sự góp mặt của các diễn viên từng thủ vai nhân vật trên màn ảnh rộng. Họ sẽ thay đổi, phát triển, trưởng thành thông qua các sự kiện trong chùm phim truyền hình. Sự thay đổi ấy sẽ được phản ánh trong bộ phim điện ảnh kế tiếp”, Kevin Feige chia sẻ với Variety về hệ thống TV series được sản xuất với chất lượng điện ảnh.

Sau WandaVision, series tiếp theo của Marvel Studios dự kiến ra mắt trong năm nay trên Disney+ gồm có The Falcon and the Winter Soldier (19/3), Loki (tháng 5), phim hoạt hình What If…? (mùa hè), Ms. Marvel (cuối 2021) và Hawkeye (cuối 2021).