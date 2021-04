Vũ trụ điện ảnh quái vật có thêm phim mới

Adam Wingard, đạo diễn “Godzilla vs. Kong”, đang trong quá trình thương lượng với hãng Legendary để thực hiện phim tiếp theo thuộc vũ trụ quái vật MonsterVerse.

Variety đưa tin hãng Legendary đang thương lượng với đạo diễn Adam Wingard để thực hiện phim tiếp theo thuộc vũ trụ điện ảnh quái vật MonsterVerse. Kế hoạch được triển khai sau khi Godzilla vs. Kong ra rạp và trở thành bom tấn Hollywood có doanh thu cao nhất trong đại dịch. Phim hiện thu hơn 400 triệu USD từ phòng vé toàn cầu.

Legendary chưa tiết lộ về thời điểm dự án bắt đầu sản xuất. Bên cạnh đó, đạo diễn Wingard cũng đang bận rộn với hai dự án mới, gồm phim chuyển thể người đóng Thundercats của hãng Warner Bros. và hậu truyện Face/Off cho Paramount.

Adam Wingard là vị đạo diễn đầu tiên của vũ trụ điện ảnh quái vật trở lại làm bộ phim thứ hai. Ảnh: IPx.

Trước khi gia nhập MonsterVerse, tên tuổi Wingard được biết đến qua các tác phẩm kinh dị kinh phí thấp như Blair Witch, The Guest, V/H/S và You’re Next. Godzilla vs. Kong là lần đầu tiên anh thử sức với thể loại phim hành động bom tấn nhiều phần.

Wingard chia sẻ với Variety về trải nghiệm làm phim mới: “Khi thực hiện một bộ phim kinh phí thấp, bạn thường sẽ nói ‘Mình chả đủ tiền làm cái này đâu, nên tốt nhất đừng nghĩ về nó’.

Tuy nhiên, với một phim kinh phí lớn như Godzilla vs. Kong, mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Trong tư cách nhà làm phim, đây là lần đầu tiên tôi thấy trí tưởng tượng của mình được tháo cũi xổ lồng”.

Năm 2014, Legendary khởi động vũ trụ điện ảnh quái vật sau khi hợp tác với hãng Toho của Nhật thực hiện bộ phim Godzilla. Godzilla vs. Kong là bộ phim thứ tư thuộc MonsterVerse, ra mắt sau Godzilla (2014), Kong Skull Island (2017) và Godzilla: King of the Monsters (2019).