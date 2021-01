Vũ trụ Điện ảnh Marvel trở lại từ 15/1 với hai tập ‘WandaVision’

Mini-series mang phong cách sitcom xoay quanh cuộc sống lứa đôi của hai siêu anh hùng Scarlett Witch - Vision sẽ mở màn Kỷ nguyên IV (Phase IV) của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Mini-series WandaVision phát sóng trên Disney+ từ ngày 15/1 là phát súng đầu tiên của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) trên lĩnh vực truyền hình. Loạt phim mang phong cách sitcom xoay quanh cuộc sống hôn nhân của Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) và Vision (Paul Bettany).

Tác phẩm được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn mới cho MCU khi vũ trụ siêu anh hùng phát triển song song trên cả hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Theo Slash Film, Disney thông báo họ sẽ đưa hai tập đầu của WandaVision lên sóng cùng lúc trên Disney+ vào ngày 15/1.

Tạo hình đa dạng của Wanda Maximoff trong phim tương ứng với từng giai đoạn phát triển của thể loại sitcom truyền hình. Ảnh: Marvel Studios.

Sau đó, mini-series sẽ lên sóng định kỳ vào mỗi thứ sáu hàng tuần. Tập ba dự kiến ra mắt vào 22/1. Không lâu trước đây, Disney+ công bố WandaVision kéo dài 9 tập. Theo đó, loạt phim dự kiến kết thúc trong tháng 3.

Sau khi WandaVision khép lại, mini-series tiếp theo của MCU lên sóng là The Falcon and the Winter Soldier. Nếu kế hoạch suôn sẻ, người hâm mộ vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng của Marvel Studios sẽ được thưởng thức nội dung mới đến từ MCU liên tục và xuyên suốt năm 2021.

Trên màn ảnh rộng, Black Widow là tác phẩm đầu tiên thuộc Kỷ nguyên IV của MCU. Phim được đặt lịch ra mắt từ 7/5, tức muộn hơn khoảng một năm so với dự kiến ban đầu. Tác phẩm cũng chấm dứt khoảng thời gian gần hai năm vắng bóng của MCU trên màn ảnh rộng kể từ Spider-Man: Far from Home (2019).

Ban đầu, series The Falcon and the Winter Soldier là tác phẩm dự kiến sẽ mở đầu vũ trụ siêu anh hùng Marvel trên màn ảnh nhỏ từ tháng 10/2020. Tuy nhiên, kế hoạch bất thành do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Không chỉ mở đầu Kỷ nguyên IV của MCU, nội dung WandaVision được cho là sẽ kết nối trực tiếp tới các sự kiện trong hai phim điện ảnh đang được Marvel Studios thực thiện là Doctor Strange and the Multiverse of Madness và Spider-Man 3.