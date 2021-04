Vũ trụ Điện ảnh Marvel có Captain America mới

Không phụ kỳ vọng từ khán giả, “The Falcon and the Winter Soldier” khép lại với màn ra mắt của một Captain America mới.

The Falcon and the Winter Soldier là mini-series thứ hai được Marvel Studios sản xuất và phát hành trên dịch vụ xem video trực tuyến Disney+. Phim xoay quanh hành trình của hai nhân vật Sam Wilson (Anthony Mackie) và Bucky (Sebastian Stan) sau khi nhận tấm khiên từ tay Steve Roger (Chris Evans) trong Avengers: Endgame (2019).

Screen Crush đưa tin tập cuối của The Falcon and the Winter Soldier đã lên sóng ngày 23/4. Tập phim hé lộ chân tướng Captain America mới của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Và đó không phải gã John Walker (Wyatt Russell) được chính phủ Mỹ lựa chọn.

Tạo hình mới của Sam Wilson với tấm khiên của Captain America. Ảnh: Marvel Studios.

Không nằm ngoài dự đoán của khán giả, trong tập cuối mini-series, Sam Wilson, người cựu binh từng chiến đấu với cái tên Falcon, đã đón nhận tấm khiên và danh xưng Captain America. Xuyên suốt The Falcon and the Winter Soldier, khán giả đã cùng Wilson đi từ chối bỏ tới mở lòng đón nhận trọng trách cũng như di sản mà Captain America tiền nhiệm đã để lại.

Trong tập đầu tiên, Sam Wilson đã giao lại chiếc khiên làm bằng vibranium của Steve Rogers cho Viện Smithsonian. Tuy nhiên, chiếc khiên không được đem đi trưng bày như một hiện vật lịch sử. Nó được trao cho John Walker, Captain America mới do chính phủ Mỹ lựa chọn. Khi những hành vi bạo lực của Walker đạt tới đỉnh điểm, và gã kết liễu một tên tội phạm ngay trước bàn dân thiên hạ, Sam Wilson quyết định mọi thứ đến đây nên dừng lại.

Tập cuối của mini-series chủ yếu xoay quanh sự chuẩn bị của Sam Wilson để trở thành Captain America. Tạo hình siêu anh hùng của nhân vật cũng được thay đổi để phù hợp với vai trò mới. Lần đầu tiên trên màn ảnh, khán giả tận mắt chiêm ngưỡng áo giáp và cánh mới của Captain America, được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến của Wakanda.

Mini-series tiếp theo của Marvel Studios trên Disney+ sẽ xoay quanh vị Thần Lừa lọc Loki (Tom Hiddleston). Tác phẩm nhan đề Loki lên sóng từ ngày 11/6. Trong khi đó, bộ phim điện ảnh Black Widow cũng ra mắt khán giả từ 9/7 sau nhiều lần trì hoãn.