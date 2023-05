Vũ trụ âm nhạc Heineken Silver Multiverse thu hút hàng nghìn khán giả

Điểm nhấn được mong chờ nhất của Heineken Silver Multiverse chắc chắn là sự xuất hiện của DJ Snake. Từng hợp tác những cái tên nổi tiếng của làng âm nhạc thế giới như BlackPink, Justin Bieber, anh không làm khán giả thất vọng với set nhạc được chuẩn bị kỹ lưỡng. DJ Snake đưa khán giả đắm chìm trong không gian sôi động của âm nhạc điện tử gần một tiếng với những thanh âm quen thuộc như Turn down for what, Put your hands up, Eternity. Không hổ danh là món quà lớn nhất mà Heineken Silver Multiverse dành tặng khán giả, DJ người Pháp luôn biết cách thổi bùng nhiệt huyết của khán giả trong suốt phần trình diễn.