Vụ trả thù kỳ lạ của cá voi sát thủ ngoài khơi bờ biển Iberia

Một loạt các cuộc chạm trán giữa cá voi sát thủ và tàu thuyền ngoài khơi bờ biển Iberia gần đây khiến các nhà khoa học và người đi biển bối rối.

Một con cá voi sát thủ nhảy lên khỏi mặt nước gần chiếc thuyền chở du khách ngắm cá voi ngoài khơi quần đảo San Juan của Washington. Ảnh: AP.

Trong các vụ việc gần nhất khiến ít nhất 3 con tàu bị chìm, cá voi sát thủ dường như cố tình “phục kích” và có phối hợp. Lý do của các cuộc tấn công, theo một nhà khoa học nghiên cứu hiện tượng này, có thể là trả thù, Washington Post cho hay.

Alfredo López Fernandez, nhà sinh vật biển tại Đại học Aveiro ở Bồ Đào Nha, cho biết giả thuyết hàng đầu là một con voi sát thủ cái đã gặp phải sự cố đau thương với một chiếc thuyền - “tạo nên trải nghiệm đau đớn tột cùng" - khiến nó bắt đầu tấn công các con thuyền để trả thù, theo Live Science.

Phần lớn các vụ chạm trán giữa cá voi sát thủ và thuyền ngoài khơi Bán đảo Iberia trong vài năm qua - theo ông López Fernandez, con số lên tới hàng trăm - diễn ra trong thời gian ngắn và ít gây thiệt hại vật chất đối với cho các tàu thuyền, theo bài viết mà ông López Fernandez là đồng tác giả và đăng trên tạp chí Marine Mammal Science. Tuy nhiên, ở ít nhất ba lần, trong đó có một sự cố trong tháng này liên quan đến một du thuyền buồm, cá voi sát thủ đã đánh chìm thuyền.

Bài viết được thực hiện từ các cuộc phỏng vấn với nhiều thủy thủ và các nhân chứng khác về hiện tượng này.

Ông López Fernandez nói rằng con cá voi sát thủ cái - được các nhà khoa học đặt tên là White Gladis - dường như đã dạy hành vi tấn công này cho những con cá voi sát thủ trưởng thành khác, và con của chúng cũng bắt chước hành vi đó.

Trong hầu hết cuộc va chạm, cá voi sát thủ tấn công vào bánh lái hoặc thân tàu, gầm tàu, theo bài viết.

Ngoài “một số sự cố do cá voi sát thủ bị chọc giận đúng lúc” khiến chúng tấn công, bài viết cho biết chúng có thể do các yếu tố như mất con mồi hoặc bị tàu thuyền gây khó chịu. Mặt khác, tác giả cho rằng hành vi tấn công cũng có thể chỉ là do “sự tò mò tự nhiên” của cá voi sát thủ.

Cá voi sát thủ vốn được biết đến là loài cực kỳ thông minh và có khả năng dạy cho nhau một số hành vi nhất định, bao gồm những hành động có thể được coi là bạo lực. Một tình tiết vào năm 2016 liên quan đến việc một con cá voi sát thủ sát hại con của một cá thể khác đã khiến các nhà khoa học bị sốc.

Các nhà khoa học lúc đó mô tả rằng đây là lần đầu tiên họ quan sát được hành vi như vậy ở cá voi sát thủ.

Một bài báo khác được công bố trên tạp chí Marine Mammal Science đã ghi lại cảnh cá voi sát thủ tấn công, giết chết và sau đó ăn thịt cá voi xanh.

Jeremy Goldbogen, một nhà sinh vật học nghiên cứu về cá voi tại Đại học Stanford, nói với Stanford News rằng những vụ giết chóc có phối hợp “được cho là một trong những tương tác giữa kẻ săn mồi và con mồi kịch tính và dữ dội nhất trên hành tinh”. Hiện tượng này khiến các nhà khoa học “kinh ngạc”, một nhà sinh học biển nói với tờ New York Times.

Vì vậy, giới nghiên cứu đặc biệt quan tâm chuyện gì đã xảy ra trong loạt vụ tấn công tàu thuyền bí ẩn được cho là có phối hợp của cá voi sát thủ gần đây.

Họ cảnh báo rằng nếu tình hình “tiếp tục hoặc gia tăng, hiện tượng này có thể trở thành mối lo ngại thực sự” đối với sự an toàn của các thủy thủ, cũng như đối với cá voi sát thủ - loài đang gặp nguy hiểm trong khu vực - vì chúng có thể tự gây hại cho bản thân khi tấn công thuyền hoặc bị tấn công khi người đi biển coi chúng là đối tượng nguy hiểm.