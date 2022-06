Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Tách vụ án để tiếp tục điều tra nữ bị can

Ngoài 6 bị can đã đề nghị VKSND truy tố, Công an tỉnh Long An còn tách vụ án để tiếp tục điều tra vai trò của bị can Lê Thu Vân.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND truy tố 6 bị can là Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi), bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) cùng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đáng chú ý là vụ án xảy ra tại nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai chưa dừng lại ở đây. Theo nguồn tin của Tiền Phong, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An trước khi hoàn tất kết luận điều tra đã có quyết định tách vụ án này để tiếp tục điều tra.

Cụ thể, Cơ quan An ninh Điều tra đã có quyết định tách vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Khoản 2, điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Trước đó, ngày 10/5, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Lê Thu Vân (sinh năm 1957). Tuy nhiên bị can Vân (đăng ký cư trú 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đăng ký thường trú tại TP Cần Thơ) không có mặt tại địa phương.

Theo hồ sơ, ngày 12/12/2019, trước đám đông tụ tập tại trước trụ sở Công an huyện Đức Hòa, bị can Vân nói: “Công an huyện huyện Đức Hòa bắt cóc người bà con ơi! Bà con ơi! Công an huyện Đức Hòa bắt cóc con người ta không thả ra nè".

Theo kết luận điều tra, các bị can, trong đó có bị can Vân, đã thực hiện hành vi tụ tập gây rối, quay phim trái phép tại trụ sở Công an huyện Đức Hòa và có lời nói xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, sau đó biên tập nội dung video để đăng tải lên mạng xã hội.

Ngoài ra, bị can Vân cũng là người xuất hiện trong video “5 Chú Tiểu - Phần 2, Người lớn mừng tuổi thầy ông nội”, mạo danh Đức Phật, xúc phạm Phật giáo. Trong video, ông Lê Tùng Vân mặc áo hậu vàng ngồi trước bàn thờ và lư hương để bị can Lê Thu Vân thắp nhang lạy...

Bị can Lê Thu Vân chính là mẹ của cả 3 bị can Lê Thanh Nhị Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên.