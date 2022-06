Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Lật tẩy clip 'Diễm My bị bắt cóc'

Khai thác dữ liệu được lưu trữ trong ổ cứng máy vi tính thu giữ trong phòng của Lê Thanh Nhị Nguyên, cơ quan điều tra xác định 7 file clip và 3 file ghi âm.

Liên quan vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra thông báo truy tìm Võ Thị Diễm My (23 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM; chỗ ở khác là xã Hòa Khánh Tây).

Theo cơ quan điều tra, lý do có thông báo này là vì Công an tỉnh Long An đã nhận được đơn của người thân Diễm My về việc cô mất tích. Ngoài ra, thời gian qua, gia đình cũng đã tố cáo về việc những người ở Tịnh thất Bồng Lai có một số hành vi lạm dụng, xâm hại đến Diễm My. Từ đó, cơ quan an ninh điều tra ra thông báo tìm Diễm My để xác minh, điều tra làm rõ.

Nội dung clip đã gây rối, xuyên tạc, xúc phạm Công an huyện Đức Hòa.

Cũng liên quan việc Diễm My mất tích, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố 6/7 bị can về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Theo kết luận điều tra, ngày 13/12/2019, tài khoản YouTube "Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official" đăng tải clip có tên "Cầu cứu gấp, Tịnh thất Bồng Lai sắp đổ máu, Diễm My bị bắt cóc mất tích tại đồn công an". Trên cơ sở kết quả giám định, cơ quan chức năng xác định clip này chứa đựng thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa.

Lê Thanh Nhất Nguyên là người trực tiếp tham gia và sử dụng điện thoại quay clip ghi lại sự việc ngày 12/12/2019 tại Công an huyện Đức Hòa. Quay xong, Nhất Nguyên đăng tải lên tài khoản YouTube.

Ngoài ra, Nhất Nguyên khai nhận các bị can Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Cao Thị Cúc, Lê Thanh Nhị Nguyên và 2 người ở Tịnh thất Bồng Lai là Lê Thanh Nhất Tuệ, Lê Thanh Huyền Trân là những người tham gia sự việc trên.

Các bị can thừa nhận đã biên tập, cắt ghép hình ảnh, ghi âm torng clip.

Nhất Nguyên khai nhận đã nói trong clip: "… Yêu cầu công an trả Diễm My ra đây, mấy anh bắt cóc Diễm My vậy rồi mấy anh đổ lỗi cho tôi…". Bị can này trình bày mục đích đăng tải clip là để cầu cứu cho Diễm My và cho cộng đồng mạng biết sự việc sau khi làm việc với Công an huyện Đức Hòa, cô "mất tích tại đồn công an".

Lê Thanh Trùng Dương còn khai nhận trong clip, bị can Lê Thu Vân (hiện "mất tích" nên cơ quan điều tra chưa thể tống đạt các quyết định tố tụng) đã nói trước đám đông tụ tập: "… Công an huyện Đức Hòa bắt cóc người bà con ơi! Bà con ơi! Công an huyện Đức Hòa bắt cóc con người ta không thả ra nè…". Trùng Dương thừa nhận hành vi của nhóm người tại "thiền am" là vi phạm pháp luật.

Trong khi đó, bị can Cao Thị Cúc khai nhận đã nói "công an đánh người luôn, đánh xong nó lôi ra cửa luôn" vì cho rằng clip bị cắt ghép, chỉnh sửa nên nội dung không đúng với sự việc thực tế.

Khai thác dữ liệu lưu trữ trong ổ cứng lấy ra từ máy vi tính thu giữ trong phòng của Lê Thanh Nhị Nguyên, cơ quan điều tra xác định 7 file clip và 3 file ghi âm đã thể hiện rõ nhóm người ở "Tịnh thất Bồng Lai - Thiền am bên bờ vũ trụ" gây rối, xuyên tạc, xúc phạm Công an huyện Đức Hòa.

Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra xác định các bị can đã cố ý sử dụng các file clip và file ghi âm để biên tập thành clip hoàn chỉnh "Cầu cứu gấp, Tịnh thất Bồng Lai sắp đổ máu, Diễm My bị bắt cóc mất tích tại đồn công an".

Đáng chú ý, 1 trong 7 clip là do các bị can cố ý dàn dựng thêm hoạt cảnh và ghi hình, sau đó cắt ghép thêm đoạn âm thanh từ file ghi âm rồi biên tập, chỉnh sửa cùng các đoạn clip khác thành clip hoàn chỉnh, sau đó đăng trên YouTube.