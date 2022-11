Vụ Thuduc House: Nâng đơn giá lên gần 400 lần để được hoàn thuế

Cơ quan điều tra xác định đơn giá của các mặt hàng trên tờ khai xuất khẩu của Thuduc House đã được nâng lên nhiều lần, một số mặt hàng nâng lên gần 400 lần để được hoàn thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra kết luận điều tra bổ sung liên quan vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TP.HCM và các đơn vị có liên quan. Trong 60 bị can bị đề nghị truy tố, có 18 người là lãnh đạo, cán bộ của Cục thuế TP.HCM.

Bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó cục trưởng Cục thuế TP.HCM). Ảnh: Người lao động.

Cơ quan điều tra xác định, tại các văn bản đề xuất, thẩm định hồ sơ đề nghị hoàn thuế, các cán bộ, lãnh đạo tại Cục thuế TP.HCM đã đánh giá mức độ rủi ro đối với từng hồ sơ hoàn thuế, kiến nghị kiểm tra xác minh, nhưng sau đó vẫn ký hồ sơ đề xuất, thẩm định, đồng ý cho Thuduc House được hoàn thuế GTGT.

Đến giai đoạn thanh tra sau hoàn thuế, khi được Phòng chuyên môn báo cáo về dấu hiệu rủi ro về hồ sơ hoàn thuế GTGT của Thuduc House nhưng bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó cục trưởng Cục thuế TP.HCM) và cán bộ được phân công thực hiện đã chây ỳ, chậm trễ trong việc tổ chức thực hiện thanh tra để có điều kiện phát hiện, ngăn chặn sai phạm. Trong thời này, Cục thuế TP.HCM vẫn tiếp tục giải quyết hoàn thuế GTGT cho Thuduc House.

Nhà chức trách xác định do không thực hiện đầy đủ công tác xác minh, thẩm định các điều kiện hoàn thuế của doanh nghiệp nên cán bộ Cục thuế TP.HCM đã không ngăn chặn được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền thuế GTGT của Thuduc House, dẫn đến Nhà nước bị chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng .

Kết quả xác minh về giá các mặt hàng linh kiện điện tử trong hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Thuduc House do các công ty trong nhóm của Trịnh Tiến Dũng (49 tuổi, đang bỏ trốn) và đồng phạm điều hành thể hiện có nhập khẩu các mặt hàng linh kiện điện tử có tên, số hiệu trùng khớp với các mặt hàng do Thuduc House xuất khẩu, kê khai để được hoàn thuế. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định đơn giá của các mặt hàng trên tờ khai xuất khẩu của Thuduc House đã được nâng lên nhiều lần (một số mặt hàng nâng lên gần 400 lần) so với đơn giá trên tờ khai nhập khẩu của các công ty này.

Cụ thể, Công ty Thái Sơn Nguyễn mở tờ khai nhập khẩu ngày 2/4/2019 để nhập 85.000 chiếc Chip IC bán dẫn hàng mới 100%, kê khai đơn giá 0,05 USD /chiếc; trong khi đó ngày 4/6/2019, Thuduc House mở tờ khai xuất khẩu 45.000 chiếc Chip IC Electronic với đơn giá 19,5 USD (nâng lên 380 lần).