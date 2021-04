Vụ thu 100.000 đồng làm căn cước gắn chip: Tạm đình chỉ 2 công an viên

Hai công an viên ở xã Tiên Minh (Hải Phòng) bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để làm rõ phản ánh thu 100.000 đồng của người dân đến làm căn cước công dân gắn chip.

Tối 8/4, trao đổi với Zing, ông Lương Văn Công, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), cho biết UBND xã Tiên Minh đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hai công an viên xã này để kiểm tra, làm rõ việc người dân khiếu nại thu tiền làm thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử sai quy định.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND xã Tiên Minh Vũ Văn Hướng, hai công an viên bị tạm đình 15 ngày tên Bùi Văn Thoại và Vũ Văn Bảo.

Người phụ nữ đưa 200.000 đồng khi đóng lệ phí làm căn cước công dân gắn chip và được công an trả lại 100.000 đồng. Ảnh cắt từ clip.

Một ngày trước đó, Zing có bài viết Người Hải Phòng nộp 100.000 đồng để làm căn cước gắn chip. Bài phản ánh việc người dân ở xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, phải đóng lệ phí 100.000 đồng khi đổi giấy tờ tùy thân cũ sang thẻ căn cước gắn chip.

Trong clip do người dân nơi đây ghi lại, một người mặc trang phục công an xã làm nhiệm vụ thu tiền trả lời: "Chúng anh làm dịch vụ".

Sau đó, người được cho là Trưởng công an xã Tiên Minh thừa nhận việc thu mức phí như trên không đúng. Ông này lý giải khoản thu thêm để "phục vụ sinh hoạt, ăn uống, in tài liệu và mua sắm một số thứ" cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Zing đã liên hệ với đại tá Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) của Bộ Công an.

Đại tá Nguyên sau đó trao đổi qua điện thoại với Giám đốc Công an TP Hải Phòng sau khi đọc bài báo trên. Lãnh đạo công an địa phương khẳng định mức thu lệ phí cấp căn cước công dân gắn chip đã được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định của Nhà nước.

Cục trưởng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nhấn mạnh: "Bất kỳ cá nhân nào làm sai đều phải bị xử lý theo mức độ sai phạm và phải chịu trách nhiệm về việc đó".

Tối 7/4, Công an TP Hải Phòng phản hồi về vụ việc. Theo đó, sau khi nhận được thông tin, thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng và Công an huyện Tiên Lãng vào cuộc xác minh.

Công an Hải Phòng khẳng định có việc người dân ở Tiên Lãng phải đóng 100.000 đồng lệ phí làm CCCD gắn chip và sẽ xử lý các trường hợp sai phạm.