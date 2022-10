Vũ Thành An tạm không lên tuyển quốc gia sau vụ xô xát với đồng đội

Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) quyết định không gọi Vũ Thành An lên tập huấn ở đội tuyển quốc gia từ nay tới hết năm.

Vũ Thành An bị đình chỉ việc tập luyện ở tuyển đấu kiếm Việt Nam. Ảnh: Việt Linh.

"Sau khi xem xét mọi việc, chúng tôi quyết định sau đợt tập huấn hiện tại sẽ không gọi Thành An tập trung đội tuyển từ giờ đến hết năm. Đó chưa phải quyết định kỷ luật cuối, chúng tôi vẫn chờ thêm thông tin từ cơ quan pháp lý để ra thêm quyết định", ông Phùng Lê Quang, Trưởng bộ môn đấu kiếm Tổng cục TDTT chia sẻ với Zing.

Lãnh đạo bộ môn đấu kiếm cho biết đã nhận được tường trình của Nguyễn Văn Quyết, đồng đội bị thương sau vụ xô xát với Vũ Thành An. Theo tìm hiểu, nội dung bản tường trình này có nhiều điểm khác biệt so với thông tin được người thân Văn Quyết đăng tải trên mạng xã hội và gần giống với thông tin được Thành An chia sẻ.

"Là người trong cuộc, Văn Quyết có bị kỷ luật không thì chúng tôi vẫn phải chờ ý kiến từ cơ quan điều tra và về phía gia đình của Quyết nữa. Chúng tôi chỉ mong hai bên thu xếp hòa giải trong êm đẹp", ông Lê Quang cho hay.

Hôm 23/9, Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết xô xát trong lúc tập luyện dẫn đến chấn thương. Văn Quyết bị nặng hơn phải nhập viện. Gia đình Văn Quyết gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an, muốn khởi kiện Thành An hành vi cố ý gây thương tích.

Hôm 27/9, bố Vũ Thành An đã đến thăm hỏi Nguyễn Văn Quyết nhằm hòa giải nhưng không được. Thành An thời điểm hiện tại đã nhận lỗi khi gây thương tích cho đồng đội và cho biết sẵn sàng chấp hành án mọi hình thức luật của Tổng cục TDTT.

Về phía đội đấu kiếm Hà Nội, đơn vị chưa tiết lộ việc kiếm thủ này có tên trong danh sách tham dự Đại hội TDTT toàn quốc 2022 chuẩn bị khởi tranh.