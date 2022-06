Vụ tham ô tại Sepzone Linh Trung: Ông Tề Trí Dũng 2 lần phản cung

Theo kết luận điều tra, Sepzone Linh Trung là công ty liên doanh giữa IPC (100% vốn Nhà nước) và một doanh nghiệp nước ngoài là Công ty China National Electric Import & Export & Export Corp (Trung Quốc). Công ty Sepzone Linh Trung có vốn điều lệ 17 triệu USD , trong đó IPC góp 50% bằng giá trị quyền sử dụng 60 ha đất.

Từ năm 2016 đến 2018, các ông Tề Trí Dũng, Lê Hoàng Minh và Trần Thiện Trung là 3 cán bộ của IPC được cử làm đại diện vốn IPC tại liên doanh và là thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Sepzone Linh Trung. Trong đó, ông Tề Trí Dũng là thành viên HĐTV không chuyên trách, còn các ông Lê Hoàng Minh và Trần Thiện Trung là thành viên chuyên trách.

Theo quy định, ông Tề Trí Dũng có trách nhiệm nộp tiền thù lao nhận được từ liên doanh về IPC để hình thành quỹ chung, sau đó mới được xem xét chi trả trên cơ sở mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, bị can Tề Trí Dũng đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền của IPC bằng cách đề nghị HĐTV Sepzone Linh Trung rút tên ông Dũng ra khỏi danh sách nhận tiền thưởng thành viên HĐTV của năm 2016 và năm 2017 tại Sepzone Linh Trung. Số tiền thưởng của bị can Tề Trí Dũng được chuyển cho 2 thành viên chuyên trách là ông Minh và ông Trung dưới hình thức “chi thưởng thêm”.

Sau đó, khoản tiền này được giao lại cho ông Tề Trí Dũng chiếm hưởng cá nhân hơn 1,3 tỷ đồng . Ngoài ra, ông Tề Trí Dũng còn chiếm đoạt các khoản tiền thù lao họp HĐTV hơn 227 triệu đồng. Kết luận điều tra xác định ông Tề Trí Dũng đã tham ô tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng tại Công ty Sepzone Linh Trung.

Bị can Tề Trí Dũng. Ảnh: Tân Châu.

Theo cơ quan điều tra, tại biên bản tự khai ngày 5/9/2019, ông Tề Trí Dũng thừa nhận dịp Tết năm 2017, 2018, ông Minh và ông Trung đến nhà tặng quà kèm phong bì có khoản tiền tương đương 30.000 USD . Nhưng sau đó, ông Tề Trí Dũng phủ nhận lời khai và nói rằng mình không nhận các khoản tiền này.

Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ của cơ quan điều tra, ông Tề Trí Dũng đã phải thừa nhận hành vi chiếm đoạt các khoản thù lao thành viên HĐTV tương đương 60.000 USD và đề nghị được nộp tiền khắc phục hậu quả số tiền này (tương đương 1.360.500 đồng).

Trong phi vụ tham ô 10.000 USD , ông Tề Trí Dũng xác nhận trong quá trình tham gia HĐTV 2 năm 2016, 2017, ông Dũng tham gia các cuộc họp HĐTV của công ty và trong 4 lần họp, mỗi lần đều nhận bao thư có khoản tiền tương đương 2.500 USD . Ông Dũng cũng được thông báo đây là khoản tiền bồi dưỡng tham gia cuộc họp HĐTV công ty.

Tuy nhiên, sau đó ông Tề Trí Dũng lại phản cung, không thừa nhận đã nhận các khoản tiền thù lao. Cơ quan điều tra tiếp tục vào cuộc xác minh, trưng cầu giám định tài liệu...

Trước các tài liệu, chứng cứ của cơ quan điều tra, bị can Tề Trí Dũng đã thừa nhận hành vi chiếm đoạt khoản tiền thù lao tương đương 10.000 USD và đề nghị cho người nhà được nộp tiền khắc phục hậu quả. Ngày 17/6, bà Đào Minh Hà (vợ của ông Dũng) đã nộp số tiền 230 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM.

Kết luận điều tra xác định hai ông Minh và Trung có hành vi thực hiện theo chỉ đạo của ông Dũng, đồng ý ký các thủ tục nhận tiền thay đổi với các khoản tiền thưởng thành viên HĐTV của ông Dũng... nhưng chưa có căn cứ xác định họ có ý thức chiếm đoạt tiền hoặc biết động cơ chiếm đoạt của ông Dũng.

Ông Dũng không bàn bạc, thỏa thuận với hai ông Minh và Trung. Hai ông Minh và Trung là cấp dưới của ông Dũng nên không thể giám sát, kiểm soát ông Dũng. Khi biết ông Dũng không nộp tiền cho IPC, 2 ông đã dùng tiền cá nhân nộp tiền thay ông Dũng.

Hành vi của ông Minh và Trung bị xác định là vi phạm trong công tác tài chính, kế toán... tạo điều kiện cho ông Dũng chiếm đoạt tiền. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM có văn bản gửi UBND TPHCM, IPC đề nghị có hình thức xử lý nghiêm khắc về mặt hành chính, kỷ luật đối với ông Minh và Trung.

Các thành viên HĐTV người Trung Quốc đồng ý cho ông Dũng rút tên khỏi danh sách nhận tiền thưởng là chưa đúng với việc chi thưởng cho thành viên HĐTV, tạo điều kiện cho ông Dũng chiếm đoạt tiền. Về việc này, cơ quan điều tra đã gửi văn bản cho công ty phía Trung Quốc đề nghị chấn chỉnh, nhắc nhở, không để tiếp tục xảy ra sai phạm.

Bộ phận kế toán của Công ty Sepzone Linh Trung được xác định không biết động cơ, mục đích của ông Dũng. Kết quả điều tra chưa có tài liệu, căn cứ thể hiện họ được hưởng lợi nên chưa có cơ sở để xử lý hình sự.

Ngoài vụ án này, ông Tề Trí Dũng đã bị TAND cấp cao tại TPHCM tuyên phạt 19 năm tù về hai tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Tham ô tài sản trong vụ IPC, SADECO bán rẻ 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim.