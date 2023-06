Vụ tấn công UBND ở Đắk Lắk: Người dân cùng công an vây bắt nghi phạm

Nhân dân xã Ea Ning, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk), vui mừng khi an ninh trật tự được bảo đảm, họ trở lại lao động sản xuất bình thường sau khi nhóm nghi phạm tấn công UBND xã bị bắt.

Bà Nguyễn Thị Vinh, thôn 24, xã Ea Ning, kể khoảng 9h ngày 11/6, các nghi phạm chạy tới địa bàn thôn, thì bị một số người dân đang làm rẫy phát hiện. Những người này đã gọi điện báo cho trưởng thôn. Khi biết các nghi phạm đã giấu hết vũ khí, người dân lập tức kêu gọi nhau bao vây, truy bắt.

Rất nhanh, bà con trong thôn 24 truy đuổi, bao vây và bắt được 3 nghi phạm, sau đó bàn giao cho lực lượng chức năng. Nhiều nghi phạm khác chạy sâu vào trong các rẫy cà phê, hoa màu của người dân lẩn trốn. Để đề phòng nhóm nghi phạm quay lại tấn công, bà con nhân dân thôn 24, xã Ea Ning, căn dặn người già, trẻ em ở yên trong nhà, chốt khóa cẩn thận, tuyệt đối không ai được ra ngoài.

Bà Nguyễn Thị Vinh, thôn 24, xã Ea Ning kể về vụ việc xảy ra ở địa bàn.

Toàn bộ thanh niên, người khỏe mạnh, kể cả phụ nữ, mỗi người tự trang bị cho mình dao, rựa phát rẫy, gậy gộc… cùng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành truy quét. Hàng trăm người đã đi rà soát từng rẫy cà phê, mương suối, bụi rậm… phát hiện và bắt giữ thêm một số nghi phạm khác khi đang lẩn trốn trên địa bàn thôn 24.

Nhiều nghi phạm trong nhóm này đang lẩn trốn tại các thôn lân cận cũng bị lực lượng công an và người dân địa phương phát hiện, đuổi bắt.

Ông Nguyễn Văn Tư, thôn trưởng thôn 6, xã Ea Bhok, cho biết ông nhận được điện thoại của lực lượng chức năng báo tin có nghi phạm sau khi gây án đang chạy trốn về hướng của thôn. Ông được đề nghị thông báo tới người dân không được ra khỏi nhà, khóa cửa để bảo đảm an toàn, tránh trường hợp bị các nghi phạm sát hại hoặc bắt làm con tin.

Tuy nhiên, không lâu sau, ông Tư lại nhận được điện thoại từ cấp trên, thông báo diễn biến tình hình đã có sự thay đổi, đồng thời cho biết đặc điểm nhận dạng các nghi phạm như mặc quần đùi, cầm dao… Lần này, ông Nguyễn Văn Tư được cấp trên chỉ đạo nếu thấy có khả năng vây bắt được, thì tổ chức bắt giữ luôn nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để gây nguy hiểm tới sức khỏe, tính mạng của người dân.

Ông Nguyễn Văn Tư, thôn trưởng thôn 6, xã Ea Bhok.

Trưởng thôn 6, xã Ea Bhok, lập tức mở loa thông báo rộng rãi sự việc tới bà con nhân dân trong thôn, đồng thời đề nghị bà con tiếp tục nâng cao cảnh giác, khi phát hiện nghi phạm như đặc điểm nhận dạng, phải báo ngay cho ông để ông báo lại cho cơ quan chức năng. “Nghe tôi thông báo được phép bắt giữ những nghi phạm như nhận dạng, bà con lập tức xách gậy gộc, dao, rựa chạy túa ra các đường…”, ông Tư kể.

Khoảng 15h ngày 11/6, nhân dân thôn 6, xã Ea Bhok, phát hiện 2 nghi phạm như đặc điểm nhận dạng từ bên thôn 25 (cũ) đang chạy qua sang bên kia suối. Ông Tư lập tức dùng loa thông báo sự việc rồi cầm vội lấy con dao phát để đuổi theo. “Ra tới đường thì thấy bà con cũng đổ ra rất đông. Chúng tôi nhanh chóng bao vây toàn bộ khu vực các nghi phạm đang lẩn trốn. Tôi thông báo, đề nghị bà con vây bắt ngay!..”, ông Nguyễn Văn Tư kể.

Sau khi gây ra tội ác tại các xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, nhiều nghi phạm trong nhóm này đem theo vũ khí chạy về hướng thôn 3, xã Ea B Hốk, để lẩn trốn. Những nghi phạm này cực kỳ manh động, khi bị phát hiện, lập tức chĩa súng về phía người dân đe dọa. Thậm chí, khi bị lực lượng chức năng siết chặt vòng vây, nhóm này còn nổ súng tấn công hòng “mở đường máu” với mục đích trốn thoát.

Anh Trần Đình Khánh, công an viên thôn 3, xã Ea B Hốk.

Anh Trần Đình Khánh, công an viên thôn 3, xã Ea B Hốk, huyện Cư Kuin, kể lại sáng sớm 11/6, nhận được tin điều động khẩn cấp của Công an xã Ea B Hốk, anh Khánh đã tới trụ sở công an xã họp rất nhanh. Dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã và trưởng Công an xã, các anh đã lập 2 chốt tại các địa bàn trọng điểm với nhiệm vụ là phối hợp với quần chúng nhân dân kiểm tra, rà soát, nắm bắt địa bàn. Anh Khánh được giao phụ trách địa bàn thôn 3, thôn 9, giáp với ranh giới xã Ea Ktur.

“Quan sát về hướng cánh đồng, tôi và nhân dân địa phương phát hiện các nghi phạm đang di chuyển, nên lập tức báo cáo về công an xã. Ngay trong buổi trưa hôm đó, hàng chục CBCS Công an trực thuộc nhiều đơn vị, trong đó có cảnh sát cơ động được triển khai bao vây toàn bộ khu vực. Tôi là người địa phương, thông thạo địa bàn, nên được giao nhiệm vụ dẫn đường cho lực lượng chức năng áp sát các nghi phạm đang co cụm cố thủ!..”, anh Khánh kể.

Không lâu sau, lực lượng chức năng đã xác định được chính xác vị trí lẩn trốn của nhóm nghi phạm. Khi bị bao vây, các nghi phạm lập tức nổ súng về phía lực lượng chức năng. Sau một hồi đấu súng, 4 nghi phạm gây ra tội ác tày trời ở xã Ea Tiêu và Ea Ktur đang lẩn trốn tại đây, đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Vụ tấn công UBND xã ở Đắk Lắk: Thủ đoạn của nhóm người cầm đầu Y Thô Ayun (SN 1987, một trong những người cầm đầu vụ tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu, Ea Ktur) đã liên hệ, lôi kéo những người mà anh ta quen biết, hứa hẹn cho tiền, tài sản.