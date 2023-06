Vụ tấn công ở Đắk Lắk: Người dân tiếp sức công an truy bắt nghi phạm

Những ngày qua, đông đảo người dân đồng tình, ủng hộ và giúp sức để các lực lượng chức năng sớm truy bắt hết nghi phạm, ổn định tình hình trên địa bàn.

Tại xã Ea Tiêu và Ea Ktur của huyện Cư Kuin, sau khi gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các nghi phạm đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, lẩn trốn vào khu đồi, rừng, rẫy vắng.

Nhiều người dân đã cảnh giác, phát hiện, tin báo, tố giác, tìm kiếm, vây bắt, giúp đỡ nhiệt tình lực lượng công an các cấp để nhanh chóng bắt giữ nghi phạm.

Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng quyên góp lương thực, thực phẩm, nước uống và nấu hàng trăm suất ăn mỗi ngày gửi đến các cán bộ, chiến sĩ đang căng mình ngày, đêm làm nhiệm vụ.

Người dân mang lương thực, thực phẩm đến hỗ trợ cho lực lượng công an làm nhiệm vụ

Bà Tống Thị Tươi, ở phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, chia sẻ: Sau khi nghe thông tin ở huyện Cư Kuin xảy ra vụ việc, lực lượng công an phải căng mình ngày đêm truy bắt các nghi phạm, đảm bảo bình yên cho nhân dân. Bản thân bà đã phối hợp với một số bạn bè quyên góp một số lương thực, thực phẩm, nước uống mang đến ủng hộ lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Chỉ mong rằng góp phần nhỏ bé để động viên tinh thần cho các anh nhanh chóng truy bắt hết những người phạm tội, mang lại bình yên cho bà con nhân dân địa phương.

Theo thượng tá Nguyễn Văn Dương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk, ngay sau khi xảy ra sự việc, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an và Ban giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng công an tỉnh đã vào cuộc mạnh mẽ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức các chốt chặn, bảo vệ hiện trường, xác minh nhanh, tích cực ngày đêm điều tra, đấu tranh, trên tinh thần quyết tâm cao độ phải truy bắt hết các nghi phạm, làm rõ toàn bộ nguyên nhân, động cơ, mục đích, diễn biến, tính chất, mức độ, hành vi của từng nghi phạm.

Người dân mang nhu yếu phẩm đến tặng lực lượng Công an làm nhiệm vụ

Bên cạnh đó, được sự tố giác, tin báo, giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình của quần chúng nhân dân, đã giúp các chiến sĩ nhanh chóng bắt được nhiều nghi phạm, mang lại bình yên cho nhân dân... Những việc làm cụ thể, thiết thực của người dân khẳng định tinh thần đoàn kết, tình cảm quân dân một lòng trên mảnh đất Tây Nguyên.

Trước sự vào cuộc xử lý, đấu tranh, truy bắt mạnh mẽ của lực lượng công an và cơ quan chức năng và sự đồng tình, giúp sức, ủng hộ to lớn của quần chúng nhân dân, vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở huyện Cư Kuin sẽ sớm được điều tra, làm rõ, kết luận toàn bộ để chuyển truy tố, xét xử nghiêm minh các nghi phạm liên quan trước pháp luật.

Người dân báo tin hỗ trợ công an truy bắt các nghi phạm.