Vụ tài xế bị hành hung: Chủ tịch Thái Bình chỉ đạo xử lý nghiêm

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các đơn vị điều tra, xử lý nghiêm những kẻ gây gổ, hành hung nam tài xế xe khách.

Ngày 14/12, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận ký công văn chỉ đạo xử lý vụ việc tài xế Nguyễn Minh Lập (31 tuổi, trú huyện Tiền Hải) bị hành hung.

Anh Lập bị hành hung vào ngày 10/12. Ảnh cắt từ camera hành trình.

Theo đó, lãnh đạo Thái Bình giao Công an tỉnh, Sở GTVT căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức điều tra, xử lý nghiêm những kẻ gây gổ, hành hung tài xế Lập.

Hai đơn vị này báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ việc về UBND tỉnh trước ngày 30/12.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các đơn vị cần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.

Anh Lập là chủ xe khách 29 chỗ, chạy tuyến cố định từ Bến xe Nam Trung (Thái Bình) đến Yên Nghĩa (Hà Nội) và ngược lại.

Theo trình báo của nạn nhân, ngày 6/12, xe của anh đi đến ngã tư Thiên Trường (TP Thái Bình) thì bị 2 người chạy xe máy bám theo, dùng đá đập vỡ kính chắn gió.

Nam tài xế tố cáo sự việc này đến Công an TP Thái Bình thì tiếp tục bị nhóm người lạ mặt gọi điện đe dọa.

Đến sáng 10/12, anh Lập đi đến xã Nam Hà (huyện Tiền Hải) thì bị chiếc ôtô con chặn lại. Trong lúc cãi vã, anh Lập và phụ xe bị nhóm côn đồ đánh vào đầu, phải nhập viện. Sự việc nêu trên được camera hành trình ghi lại.

Ngày 13/12, trao đổi với Zing, đại tá Lê Hồng Chương, Trưởng công an huyện Tiền Hải, cho biết đơn vị này đã xác định, triệu tập nhóm người hành hung tài xế Lập để làm rõ.