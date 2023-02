Vụ tai nạn làm 8 người chết: Tuyến đường chưa được cho lưu thông

Phó trưởng Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam cho hay thời điểm xảy ra tai nạn trời rất tối, và có sương mù. Tuyến đường này đến hiện tại chưa bàn giao để đưa vào sử dụng.

'Bò ra khỏi xe, tôi thấy nhiều người văng ra đường' "Sau khi xe lật, tôi và mấy người tim cách bò ra thông qua các lỗ trống. Vừa ra ngoài, tôi thấy nhiều người văng trên mặt đường", chị Võ Thị Thúy Trâm kể lại.

Trưa 14/2, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đã kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng cùng ngày ở huyện Núi Thành, Quảng Nam khiến 8 người tử vong.

Ông Hùng đã đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thăm 13 nạn nhân bị tai nạn. Theo báo cáo từ bệnh viện, hiện có 4 nạn nhân bị nặng, trong đó, có 2 nạn nhân rất nguy kịch. Đây là bệnh viện tốt nhất khu vực nên việc điều trị sẽ ưu tiên thuốc men, trang thiết bị y tế đầy đủ. Ngoài ra có các chuyên gia trung ương vào để hỗ trợ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Đức.

6 nạn nhân văng khỏi xe

Thượng tá Phan Chu Ký, Phó trưởng công an huyện Núi Thành, Quảng Nam, cho biết ngay khi nghe thông tin vụ tai nạn, đơn vị đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường, Bí thư và Chủ tịch UBND huyện cũng có mặt chỉ đạo ứng cứu.

Phó trưởng Công an huyện Núi Thành cho hay khi xảy ra tai nạn có 6 nạn nhân văng khỏi xe. Trong 6 người này có 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương. Ngoài ra 2 nạn nhân mắc kẹt trong cabin xe cũng tử vong.

"Cơ bản đơn vị đã khám nghiệm xong hiện trường. Cơ quan điều tra công an huyện đang triển khai thu thập chứng cứ, nguyên nhân, sẽ kết luận và báo cáo sau", thượng tá Ký nói.

Phó trưởng công an huyện Núi Thành cho hay hiện trường vụ tai nạn hỗn loạn, người dân đến trước kéo nạn nhân ra khỏi xe và đưa người đi cấp cứu. Lái xe bị mắc kẹt trong cabin có thắt dây an toàn.

"Tại nơi xảy ra tai nạn là ngã 4 có bố trí đèn tín hiệu giao thông, tuy nhiên lúc xảy ra tai nạn chỉ đèn nhấp nháy, thời điểm đó trời rất tối, có sương mù dày đặc. Tuyến đường này đến hiện tại chưa bàn giao, đưa vào sử dụng để lưu thông. Đường có biển báo hạn chế tốc độ 60 km/h, qua công tác điều tra cơ bản, công an huyện nhiều lần kiến nghị việc tuyến đường thiếu biển báo rất nhiều", thượng tá Ký nói.

Làm rõ trách nhiệm đơn vị vận tải

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết đây là vụ tai nạn giao thông gây ra thương vong lớn. Ông đánh giá cao sự ứng phó kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn của tỉnh và huyện Núi Thành, đặ biệt khám nghiệm hiện trường diễn ra an toàn.

Sau khi nghe thông tin về việc tuyến đường mới chỉ thông xe kỹ thuật, chưa được sử dụng và có biển cấm đối với xe khách, xe tải tại đầu tuyến đường nhưng xe khách vẫn chạy và xảy ra vụ tai nạn, ông Khuất Việt Hùng đề nghị sớm điều tra và làm rõ nguyên nhân.

Ông Hùng đề nghị lực lượng chức năng xác minh rõ trách nhiệm trong công điện của Thủ tướng đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan quản lý khai thác kết cấu hạ tầng ở cả 2 tuyến đường.

Nam nạn nhân 86 tuổi bị chấn thương nguy kịch sau tai nạn được cứu chữa. Ảnh: Thanh Đức.

Bên cạnh đó, cần xem xét xử lý trách nhiệm của chủ xe, của hợp tác xã kinh doanh vận tải. Đơn vị này có biết xe đang chạy trên tuyến đường cấm hay không. Tuyến đường chưa đưa vào khai thác, sử dụng nhưng xe lại chạy.

"Đối với đơn vị kinh doanh vận tải, đây là đường cấm xe khách, xe tải, việc đầu tiên là đơn vị quản lý phải cấm các chủ phương tiện đi vào đường này. Đề nghị xử lý nghiêm trách nhiệm cơ quan để xe chạy vào đường này. Sớm xác định và đưa ra kiến nghị xử lý trách nhiệm thích đáng đối với đơn vị có liên quan", ông Hùng nói.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 4h cùng ngày tại đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc xã Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam giữa ôtô khách 16 chỗ và xe container.

Qua khám nghiệm hiện trường ban đầu, cảnh sát xác định ôtô khách BKS 76B - 006.60 (chưa rõ danh tính tài xế) theo hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng, chở theo nhiều người đã va vào xe đầu kéo 92H - 004.33, 92R - 004.69 do ông Trần Minh Nhật (41 tuổi, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) điều khiển chạy theo hướng Cầu Vượt Trường Hải - Cảng Tam Hiệp.

Cú va chạm mạnh khiến 6 người chết tại chỗ (gồm cả tài xế và phụ xe khách), 2 nạn nhân tử vong tại bệnh viện. Ngoài ra, 13 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Chủ tịch UBND, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị huy động mọi phương tiện, nhân lực để tìm kiếm, cứu nạn người và phương tiện trong trong vụ tai nạn; đồng thời bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương.

Chính quyền địa phương có trách nhiệm thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.

Bộ Công an được giao chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân; chỉ đạo công an, các đơn vị, địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ xe, doanh nghiệp vận tải khi để xảy ra vi phạm và sự việc tương tự.

Vụ tai nạn xảy ra tại huyện Núi Thành, Quảng Nam. Ảnh: Google Maps.