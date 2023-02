Vụ tai nạn 10 người chết ở Quảng Nam: Xem xét lỗi của tài xế container

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay trong chiều 14/2 đã họp với Cục CSGT, các đơn vị nghiệp vụ đang củng cố hồ sơ để tiếp tục làm rõ nguyên nhân tai nạn làm 10 người tử vong.

Nhân chứng kể lúc đưa các nạn nhân kẹt trong xe ra ngoài "Nghe tiếng va chạm lớn là biết tai nạn rồi, tôi chạy xuống hiện trường và kéo được 4 người ra ngoài", ông Phan Minh Hồng kể lại.

Sáng 15/2, trao đổi với Zing, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan vụ tai nạn xảy ra ngày 14/2 khiến 10 người tử vong, 11 người bị thương, Công an huyện Núi Thành đang thụ lý và điều tra.

Về việc có khởi tố vụ án hay không, tướng Dũng cho hay các đơn vị nghiệp vụ đang củng cố hồ sơ. Trong chiều 14/2, đơn vị đã họp với Cục CSGT.

"Bây giờ phải xác định tài xế container có lỗi gì không rồi tiếp tục làm việc, còn lái xe khách đã tử vong nên phải tìm thêm chứng cứ", ông Dũng nói.

Xe cẩu hỗ trợ giải phóng hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Đức.

Đại diện Công an huyện Núi Thành cho biết hiện đơn vị đang thụ lý vụ việc. "Chúng tôi đang thu thập chứng cứ, nếu phát hiện có lỗi sẽ tiến hành khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra", vị này nói.

Trong ngày 14/2, Công an huyện Núi Thành cũng lấy lời khai của tài xế xe container để điều tra vụ việc. Theo đó, tài xế khai khi đang chạy qua ngã 4 ĐT619 - đường dẫn cảng Tam Hiệp, lúc này 2 xe chạy vuông góc, xe container đã qua gần hết ngã 4 nên chỉ nhìn thẳng. Khi nghe tiếng va chạm mạnh giữa 2 xe, tài xế hoảng loạn nên tiếp tục lái thẳng theo hướng đi khoảng 200 m rồi dừng xe bên lề đường.

"Sau khi lấy lời khai, tường trình của tài xế đơn vị cho người này về nhà. Bây giờ tiếp tục điều tra và xác định nguyên nhân tai nạn, lỗi thuộc về ai, nếu lỗi bên container sẽ khởi tố, lỗi bên lái xe khách sẽ tiếp tục xem xét vì người đã tử vong. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nên chúng tôi không thể nói trước được khi chưa điều tra xong, mọi việc đều thận trọng", vị này nói.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn 8 người chết ở Quảng Nam Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách 16 chỗ và xe đầu kéo container tại huyện Núi Thành (Quảng Nam) khiến 8 người tử vong, 12 người bị thương đang điều trị.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết ôtô đầu kéo có biển số đăng ký nền vàng 92H-004.33; chủ xe theo giấy đăng ký là Công ty TNHH MTV vận tải đường bộ Chu Lai Trường Hải. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 4/6/2021 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9201D và có hạn kiểm định đến hết ngày 3/6.

Sơmi rơ-moóc (chở container) có biển số đăng ký nền trắng 92R-004.69 được kiểm định lần gần nhất ngày 13/10/2022 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7603D (Quảng Ngãi), có hạn kiểm định đến hết ngày 12/10.

Trong khi đó, ôtô khách có biển số đăng ký nền vàng 76B-006.60; chủ xe theo giấy đăng ký là Cao Văn Cường ở TP Quảng Ngãi; số người cho phép chở (ngồi, kể cả người lái) là 16 người. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 8/11/2022 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7601S (Quảng Ngãi), có hạn kiểm định đến hết ngày 7/5.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 4h ngày 14/2 khiến 10 người tử vong. Ảnh: A.T.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 4h cùng ngày tại đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc xã Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam.

Qua khám nghiệm hiện trường ban đầu, cảnh sát xác định ôtô khách BKS 76B - 006.60 do ông Phạm Đức Hậu (48 tuổi, trú TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) chạy hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng, chở theo 21 người đã va vào xe đầu kéo 92H - 004.33, 92R - 004.69 do ông Trần Minh Nhật (41 tuổi, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) điều khiển chạy theo hướng Cầu Vượt Trường Hải - Cảng Tam Hiệp.

Cú va chạm mạnh khiến 6 người chết tại chỗ (gồm cả tài xế và phụ xe khách), 4 nạn nhân tử vong tại bệnh viện. Ngoài ra, 11 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Chủ tịch UBND, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị huy động mọi phương tiện, nhân lực để tìm kiếm, cứu nạn người và phương tiện trong trong vụ tai nạn; đồng thời bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương.

Các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.

Bộ Công an được giao chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân; chỉ đạo công an, các đơn vị, địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ xe, doanh nghiệp vận tải khi để xảy ra vi phạm và sự việc tương tự.

'Bò ra khỏi xe, tôi thấy nhiều người văng ra đường' "Sau khi xe lật, tôi và mấy người tim cách bò ra thông qua các lỗ trống. Vừa ra ngoài, tôi thấy nhiều người văng trên mặt đường", chị Võ Thị Thúy Trâm kể lại.