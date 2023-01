Vụ sát hại bạn gái cũ: Nạn nhân tử vong bởi 25 nhát dao

Tìm đến đến nơi làm việc của bạn gái cũ ở phố Vương Thừa Vũ, Thành rút dao đâm 25 nhát khiến nạn nhân tử vong.

Cảnh sát lấy lời khai nghi phạm sát hại bạn gái cũ Sau khi đâm chết bạn gái cũ trên phố Vương Thừa Vũ, Hoàng Văn Thành lẩn trốn ở quận Long Biên và có ý định tự tử.

Ngày 15/1, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, thông tin nguyên nhân Hoàng Văn Thành (sinh năm 1998, ở xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) sát hại bạn gái là chị P. (sinh năm 2003, quê Lai Châu) tại phố Vương Thừa Vũ tối 12/1.

Diễn biến tâm lý của nghi phạm và quá trình truy tìm Thành cũng được cảnh sát chia sẻ sau khi hoàn tất việc lấy lời khai.

Người can ngăn bị đâm trúng vai

Đêm 12/1, người dân ở phố Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, bàng hoàng khi thấy cảnh cô gái nằm gục trên vũng máu. Nghi phạm đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, nghi phạm là nam giới, mặc áo đen, đội mũ. Sau khi xô ngã nạn nhân, người này dùng dao đâm nhiều nhát. Một nam thanh niên khác vào can ngăn thì bị nghi phạm gây thương tích ở vùng vai.

Nghi phạm Hoàng Văn Thành. Ảnh: Xuân Huy.

Nhận tin báo của người dân, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập bằng chứng.

Qua điều tra, công an xác định nạn nhân là chị P. (sinh năm 2003, quê Lai Châu), làm nghề nối mi và sơn sửa móng cách hiện trường vài chục mét. Nghi phạm gây án là Hoàng Văn Thành (sinh năm 1998, ở TP Thái Nguyên). Nam thanh niên này làm nghề cắt tóc, là bạn trai cũ của nạn nhân.

Nghi phạm định tự tử

Sau 2 ngày lần theo dấu vết nghi phạm gây án, Công an quận Thanh Xuân và đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội xác định Thành lẩn trốn tại một công viên ở quận Long Biên. Được người thân và lực lượng chức năng vận động, khoảng 22h30 ngày 14/1, Thành đến trụ sở Công an quận Long Biên đầu thú.

Tại cơ quan công an, Thành khai có quan hệ tình cảm với chị P. từ năm 2020. Sau đó, nạn nhân chủ động chấm dứt mối quan hệ với Thành.

Tối 12/1, Thành rủ chị P. đi chơi nhưng nạn nhân từ chối vì bận việc ở cửa hàng. Khoảng 22h05, Thành đi xe máy rồi đến nơi nạn nhân làm việc. Thấy quán đóng cửa và chị P. không trả lời tin nhắn, nam thanh niên này quay về nhà.

Khi quay lại quán, Thành thấy chị P. đang đứng cùng người yêu mới tên D. Lúc này, Thành và chị P. xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng bị lừa dối tình cảm, Thành nảy sinh ý định giết bạn gái.

Nghi phạm đã mua con dao loại gọt hoa quả. Đề cập về mối quan hệ giữa 2 người nhưng chị P. không trả lời, Thành rút dao, đâm nạn nhân nhiều nhát. Anh D. lao vào can ngăn thì bị Thành đâm dao vào bả vai...

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Xuân Huy.

Sau khi gây án, Thành vứt dao lại hiện trường rồi lên xe máy bỏ trốn. Thành đi sang chung cư Hope Residences ở phường Phúc Đồng, quận Long Biên, gửi xe máy. Đêm hôm đó, nghi phạm Thành gọi điện, nhắn tin cho 2 người kể lại việc giết chị P. và nói muốn tự sát.

Chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân cũng xác nhận sau khi gây án, Thành có biểu hiện tiêu cực. Lực lượng chức năng đã huy động chó nghiệp vụ, canô phòng trường hợp nam thanh niên này tự tử.

Cơ quan chức năng đang xác minh lời khai của Thành và củng cố hồ sơ xử lý.