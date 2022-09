Vụ sập tường làm 5 người chết: Kết cấu không đảm bảo an toàn

Khám nghiệm hiện trường, Công an Bình Định xác định kết cấu chịu lực bức tường của nhà máy Savvy Seafood ở KCN Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn) không đảm bảo an toàn.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an Bình Định, cho biết sáng 16/9, công tác khám hiện trường, pháp y tử thi điều tra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại nhà máy Savvy Seafood đã cơ bản hoàn tất. "Khám nghiệm hiện trường và thu thập lời khai từ nhiều công nhân, chúng tôi nhận định bức tường của nhà máy Savvy Seafood (Đài Loan) ở KCN Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn đổ sập do kết cấu chịu lực không đảm bảo, từ đó gây ra vụ tai nạn lao động", ông Nguyên nói. Công an tỉnh Bình Định đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án. Bức tường cao 15 m đổ sập tại Savvy Seafood ở khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn. Ảnh: Đức Chính. Đến 8h30 sáng nay, vụ tai nạn này khiến 5 người chết. Danh tính nạn nhân được xác định gồm Hồ Ngọc Luân (34 tuổi), Hồ Văn Hướng (56 tuổi, cùng ngụ xã nhơn Thọ, thị xã An Nhơn); Ngô Thanh Trực (37 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Ái (34 tuổi, cùng ngụ xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước), Phạm Đức Tài (39 truổi, ngụ xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định). Trong số 6 người bị thương, ông Nguyễn Thanh Quang (41 tuổi, ngụ huyện Tuy Phước) bị thương nặng, nguy kịch. Một ngày trước, khoảng 20 công nhân đang xây dựng nhà máy Savvy Seafood (giai đoạn 2), KCN Nhơn Hòa. Sau đó, khoảng 9 người rời đi, 11 người còn lại tiếp tục tô trát xi măng cho xong bức tường thì tai nạn xảy ra. "Bức tường to lớn rung lắc như chiếc võng rồi đổ nghiêng. Nghe tiếng la hét thất thanh nhưng sự cố xảy ra trong tích tắc nên không ai chạy thoát kịp", nam công nhân tên Tài thuật lại. Ông Phan Viết Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn, hiện trường có gió lốc nên khả năng tường nhà xưởng của nhà máy Savvy Seafood đang xây cao, vữa chưa khô, dẫn đến đổ sập, gây tai nạn. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu thi công để nắm thêm thông tin vụ việc. Năm 2009, KCN Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) được thành lập với diện tích rộng gần 300 ha. Khu công nghiệp này nằm bên quốc lộ 19, cách TP Quy Nhơn hơn 20 km. Đến nay, Khu công nghiệp nơi đây đã thu hút hơn 50 doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh vực: Xây dựng, thực phẩm, thức ăn gia súc... 5 người chết trong vụ sập tường ở Bình Định Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, thêm hai công nhân tử vong trong vụ sập tường tại nhà máy Savvy Seafood (giai đoạn 2), KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn (Bình Định).