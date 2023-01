Vụ sập FTX sắp lên phim

Sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền số cùng câu chuyện tỷ phú tự thân của Sam Bankman-Fried thu hút sự quan tâm của Hollywood, và một số bộ dự án phim đang được phát triển.

Với các cáo buộc hiện tại, Sam Bankman-Fried có thể lãnh án tù lên đến 130 năm. Ảnh: Reuters.

Ngành công nghiệp giải trí đã gặt hái không ít thành công từ các bộ phim hoặc series dài tập kể về các doanh nhân thất bại, chẳng hạn như The Dropout của Hulu hay WeCrashed của Apple TV, và các sự cố tài chính, như The Wolf of Wall Street hay The Big Short.

Bây giờ, vụ việc Sam Bankman-Fried và FTX, từ một tỷ phú tự thân và sàn giao dịch đứng thứ hai thị trường trở thành tội phạm có khả năng lãnh án 130 năm tù và thảm họa chưa từng thấy trong ngành tiền số, cũng không tránh khỏi sự quan tâm của các nhà làm phim.

Có thể chắc chắn rằng những người yêu điện ảnh sẽ có nhiều lựa chọn nếu muốn xem một bộ phim, series hoặc phim tài liệu về vụ sập sàn tiền số tai tiếng trong vài năm tới.

Bộ phim của Michael Lewis và Apple

Nổi tiếng nhất trong tất cả các dự án phim về FTX đang phát triển là phim chuyển thể từ cuốn sách sắp ra mắt của Michael Lewis về Sam Bankman-Fried. Lewis, tác giả của The Big Short, Moneyball và Flash Boys đã dành 6 tháng để đi cùng và phỏng vấn Sam Bankman-Fried, theo công ty phát hành sách CAA của nhà văn này cho biết.

Quá trình "phỏng vấn" của Lewis dường như vẫn tiếp tục ngay cả sau khi Bankman-Fried bị bắt, nhà văn được cho là đã đến thăm ông trùm FTX trong tháng qua.

Sam Bankman-Fried và Caroline Ellison là 2 nhân vật chủ chốt điều hành FTX và Alameda Research. Ảnh: SB.

Ban đầu Lewis muốn viết sách tập trung vào sự thành công nhanh chóng của Bankman-Fried, nhưng vụ sập FTX đã mang đến một “kết thúc bất ngờ đầy kịch tính cho câu chuyện”, theo Matthew Snyder, chuyên viên CAA. Snyder cũng cho biết câu chuyện sẽ đề cập đến "đối thủ" của SBF, Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance.

Theo The Hollywood Reporter, Lewis đang trong quá trình ký kết bản quyền chuyển thể sách thành phim, và đối tác sắp đạt được thỏa thuận là Apple với số tiền bỏ ra lên đến hàng triệu đô. Ngoài ra, các bên quan tâm khác bao gồm Amazon Studios, Netflix, và nhà sản xuất Harry Potter, David Heyman. Có thể Adam Mckay, đạo diễn The Big Short, sẽ tham gia dự án phim này, theo Deadline.

Series dài tập từ Amazon

Amazon Studios cũng đã đưa dự án phim FTX của riêng mình vào sản xuất. Công ty đã đặt hàng một series dài tập từ Joe và Anthony Russo, đạo diễn đằng sau hai bộ phim Avengers gần đây nhất của Marvel.

Theo Variety, anh em nhà Russo sẽ sản xuất một series về Bankman-Fried và FTX dài 8 tập, và đang trong quá trình chọn phương án chỉ đạo và điều hành sản xuất. Nguồn tin cho biết biên kịch của series sẽ là David Weil, biên kịch của Hunters và Solos của Amazon cũng như Invasion của Apple TV.

Nhiều bộ phim và series dài tập về vụ sập FTX sẽ xuất hiện trên màn ảnh trong năm nay và năm sau. Ảnh: Shutterstock.

Nhiều diễn viên trong các bộ phim Marvel được cho là sẽ tham gia series, mặc dù thông tin chi tiết về vai diễn vẫn chưa được tiết lộ. Trong một tuyên bố, anh em nhà Russo mô tả Sam Bankman-Fried là “một nhân vật cực kỳ bí ẩn với những động cơ phức tạp và nguy hiểm”, kẻ đã tiến hành “một trong những vụ lừa đảo trắng trợn nhất từng thực hiện”.

Dự án của biên kịch đoạt giải Oscar

Graham Moore, biên kịch từng đoạt giải Oscar với The Imitation Game, sẽ viết và đạo diễn một phim chuyển thể về Bankman-Fried và FTX, dựa trên câu chuyện trang bìa New York Magazine, theo Deadline.

Moore vẫn chưa quyết định dự án sẽ ở dạng phim hay series dài tập. “Tôi đã dành rất nhiều thời gian để viết về những nhân vật phức tạp ở trung tâm của những biến cố công nghệ”, nhà biên kịch kiêm đạo diễn nói với Deadline.

"Cho dù SBF có ý định thay đổi thế giới hay không thì đó là điều anh ta đã làm", Moore nói.

Trước đây, Razzlekhan: The Infamous Crocodile of Wall Street, kể về một rapper đầy tham vọng và bị buộc tội rửa tiền bằng Bitcoin, và Hustlers, kể về một nhóm vũ nữ thoát y đánh thuốc mê khách hàng và lấy trộm tiền, là các bộ phim được chuyển thể từ tin bài của New York Magazine.