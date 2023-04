Vụ ôtô tải lật ở Phú Yên: Xe cấp cứu tình cờ gặp, đưa nạn nhân đi viện

Trên đường công tác từ huyện Sơn Hòa về TP Tuy Hòa, nhóm y bác sĩ dừng lại để cùng người dân địa phương đưa các nạn nhân trong vụ xe tải lật về bệnh viện cấp cứu.

Ngày 3/4, bác sĩ Trần Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, cho biết nhóm y bác sĩ đi công tác trên xe cấp cứu của bệnh viện từ huyện Sơn Hòa về TP Tuy Hòa đã dừng lại cùng người dân địa phương cứu hộ các nạn nhân trong vụ lật xe tải chở dưa hấu ở xã An Mỹ, huyện Tuy An.

"Xe cấp cứu chuyên dụng của bệnh viện cùng hai ôtô khác của người dân lần lượt đưa các nạn nhân bị thương về Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Hiện, 5 người bị đa chấn thương nặng, trong đó có một số trường hợp nguy kịch, tiên lượng rất xấu", bác sĩ Dũng thông tin.

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên nỗ lực ứng cứu các nạn nhân trong vụ xe tải lật. Ảnh: H.Toàn.

Chiều cùng ngày, đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An (Phú Yên), cho hay tài xế Hoàng Ngọc Anh (32 tuổi, ngụ huyện Bố Trạch, Quảng Bình) lái xe tải chở dưa hấu trên tỉnh lộ 643 từ xã An Mỹ (huyện Tuy An) lên cao nguyên Vân Hòa (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) tiêu thụ thì gặp nạn.

"Bước đầu điều tra, cảnh sát nhận định tài xế Ngọc Anh lái xe tải chở dưa hấu đưa đi tiêu thụ đã tự đâm vào vách núi khiến phương tiện lật. Trên xe có 9 người", đại tá Sương nói.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân mắc kẹt trong cabin xe tải ra bên ngoài.Ảnh: Công an cung cấp.

Vụ tai nạn khiến 3 gười chết tại chỗ và một người tử vong tại bệnh viện, gồm Hoàng Ngọc Anh (ngụ Quảng Bình), Nguyễn Văn Lĩnh (45 tuổi), Võ Thanh Tuấn (48 tuổi), Thái Thị Việt Kiều (44 tuổi, cùng ngụ thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).

5 người còn lại bị thương (có hai người đang nguy kịch) gồm Phan Văn Dũng (46 tuổi), Hoàng Công Dương (26 tuổi), Nguyễn Văn Bảy (46 tuổi, cùng ngụ thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định); Nguyễn Long Giang (33 tuổi, ngụ Quảng Bình), Bùi Thị Hòa (55 tuổi, ngụ Quảng Ngãi).