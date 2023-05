Vụ ôtô suýt văng khỏi đường trên cao: Xe bị nổ lốp, tài xế phanh gấp

Cơ quan chức năng xác định chiếc xe khách bị nổ lốp và tài xế sau đó phanh gấp để xử lý. Lúc này, khu vực trên có mưa, đường trơn khiến ôtô này xoay ngang, suýt văng khỏi lan can.

Liên quan vụ chiếc xe khách suýt văng khỏi lan can đường vành đai 3 trên cao, sáng 8/5, chỉ huy Đội CSGT số 14 Phòng CSGT Công an Hà Nội thông tin với Zing về sự việc.

Bước đầu, từ khám nghiệm hiện trường và lời khai tài xế, cơ quan chức năng nhận định chiếc ôtô khi tới khu vực vành đai 3 trên cao (đoạn vượt hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai) thì bị nổ lốp. Sau đó, tài xế phanh gấp khiến ôtô chắn ngang đường. Phần đuôi của xe văng khỏi lan can đường trên cao.

“Ôtô này không xảy ra va chạm với xe khác và bước đầu chưa ghi nhận lỗi vi phạm của tài xế”, vị này nói và cho hay toàn bộ 15 hành khách trên xe không bị thương. Tới 0h ngày 8/5, lực lượng cứu hộ đã giải phóng hiện trường vụ việc.

Chỉ huy Đội CSGT số 14 cũng cho biết thời điểm xảy ra sự cố khu vực này có mưa rào khiến đường trơn và tầm nhìn hạn chế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự cố.

Chiếc xe khách chắn toàn bộ làn đường vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì. Ảnh: Đ.T.

Trước đó, khoảng 21h45 ngày 7/5, xe giường nằm do do T.V.T.A. (sinh năm 1981 ở Nghệ An), cầm lái ở đường vành đai 3 hướng Linh Đàm - cầu Thanh Trì. Tới khu vực cầu vượt hồ Linh Đàm, chiếc xe gặp sự cố rồi xoay chắn ngang đường. Sau đó, phần đuôi ôtô văng lên lan can của đường trên cao.

Vụ việc khiến một số hành khách trên ôtô hoảng loạn. Một số tài xế cho biết chiếc xe kích thước lớn nằm chắn toàn bộ đường trên cao khiến giao thông tê liệt.

Đến 23h20, giao thông tại tuyến đường trên cao hướng Linh Đàm đi cầu Thanh Trì tê liệt hoàn toàn. CSGT đã phân luồng cho phương tiện thoát khỏi đường trên cao từ những lối ra trước đó để đi vào đường dưới thấp.