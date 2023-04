Vụ ôtô chở dưa hấu lật ở Phú Yên: Xe tải mất phanh khi lao dốc

Lãnh đạo Công an Phú Yên nhận định nhiều khả năng ôtô tải chở dưa hấu bị tuột phanh, mất lái khi đổ dốc khiến phương tiện lao vào vách núi, lật úp gây ra vụ tai nạn thương tâm.

Tối 3/4, đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho hay cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ xe tải chở dưa lật vào vách núi trên tuyến Tỉnh lộ 643 đoạn qua xã An Mỹ, huyện Tuy An khiến bốn người chết, năm người bị thương vào sáng cùng ngày.

"Khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai các nhân chứng, chúng tôi nhận định nhiều khả năng xe tải chở dưa hấu bị tuột phanh, tài xế mất lái khi đang đổ dốc và chạy đến đoạn cua gấp khiến phương tiện lật vào vách núi", đại tá Tuấn nói.

Hiện trường xe tải lật khiến 4 người chết ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo các nạn nhân bị thương, xe tải 73H-009.42 chở dưa hấu thu mua tại Phú Yên đang trên đường chở về bán ở tỉnh Hải Dương thì không may gặp nạn. Chủ phương tiện cũng là tài xế xe tải Hoàng Ngọc Anh (ngụ xã Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Theo quy định, xe này chỉ được phép chở hai người trên cabin.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên cho biết thêm lúc đầu trên xe tải chỉ có ba người gồm hai tài xế và em gái của chủ hàng. Sau đó, có sáu người trồng dưa ở huyện Sơn Hòa (Phú Yên) xin đi nhờ theo xe để xuống quốc lộ 1 đón xe khách về quê. Những người này được xếp ngồi ở bên trong cabin. Do đó, khi xảy ra tai nạn, trên ca bin xe tải có đến chín người; trong đó có ba người tử nạn mắc kẹt trong cabin. Lực lượng cứu hộ phải dùng máy cưa sắt chuyên dụng mới có thể cắt sắt, đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.

Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ và một người tử vong tại bệnh viện, gồm Hoàng Ngọc Anh (ngụ Quảng Bình), Nguyễn Văn Lĩnh (45 tuổi), Võ Thanh Tuấn (48 tuổi), Thái Thị Việt Kiều (44 tuổi, cùng ngụ thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên nỗ lực ứng cứu các nạn nhân trong vụ xe tải lật. Ảnh: H.Toàn.

Năm người còn lại bị thương (có hai người đang nguy kịch) gồm Phan Văn Dũng (46 tuổi), Hoàng Công Dương (26 tuổi), Nguyễn Văn Bảy (46 tuổi, cùng ngụ thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định); Nguyễn Long Giang (33 tuổi, ngụ Quảng Bình), Bùi Thị Hòa (55 tuổi, ngụ Quảng Ngãi).

Trong khi đó, ông Huỳnh Ngọc Sơn, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Phú Yên, thông tin, trong số 5 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên có hai trường hợp vẫn còn hôn mê. Ba trường hợp còn lại bị đa chấn thương, xây xước khắp người, gãy chân tay...

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đang thực hiện quy trình báo động đỏ, huy động 50 y, bác sĩ, nhân viên khẩn trương cấp cứu các nạn nhân. Ngoài nữ nạn nhân đã tử vong, hiện 4 nam và một nữ nạn nhân còn lại đang được phẫu thuật, hồi sức tích cực.