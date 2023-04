Vụ ôtô chở dưa hấu lật ở Phú Yên: Nhồi nhét 9 người trong cabin

Công an Phú Yên xác định tài xế xe tải chở dưa hấu đã tự đâm vào vách núi. Thời điểm xảy ra tai nạn, cabin xe tải có 9 người.

Lãnh đạo UBND huyện huyện Tuy An (Phú Yên) chiều 3/4 thông tin thêm vụ lật xe tải chở dưa hấu trên tỉnh lộ 643 từ xã An Mỹ (huyện Tuy An). Bước đầu điều tra, công an nhận định tài xế Hoàng Ngọc Anh (32 tuổi, ngụ huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã tự đâm vào vách núi khiến phương tiện lật.

Thời điểm xảy ra tai nạn, cabin xe tải có 9 người.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân mắc kẹt trong cabin xe tải ra bên ngoài. Ảnh: Công an cung cấp.

Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ và một người tử vong tại bệnh viện, gồm Hoàng Ngọc Anh (ngụ Quảng Bình), Nguyễn Văn Lĩnh (45 tuổi), Võ Thanh Tuấn (48 tuổi), Thái Thị Việt Kiều (44 tuổi, cùng ngụ thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Năm người còn lại bị thương (có hai người đang nguy kịch) gồm Phan Văn Dũng (46 tuổi), Hoàng Công Dương (26 tuổi), Nguyễn Văn Bảy (46 tuổi, cùng ngụ thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định); Nguyễn Long Giang (33 tuổi, ngụ Quảng Bình), Bùi Thị Hòa (55 tuổi, ngụ Quảng Ngãi).

Trong khi đó, ông Huỳnh Ngọc Sơn, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Phú Yên, thông tin, trong số 5 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên có hai trường hợp vẫn còn hôn mê. Ba trường hợp còn lại bị đa chấn thương, xây xước khắp người, gãy chân tay...

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đang thực hiện quy trình báo động đỏ, huy động 50 y, bác sĩ, nhân viên khẩn trương cấp cứu các nạn nhân. Ngoài nữ nạn nhân đã tử vong, hiện 4 nam và 1 nữ nạn nhân còn lại đang được phẫu thuật, hồi sức tích cực. Trong số những người gặp nạn, phần lớn là người trồng dưa hấu ở huyện Sơn Hòa theo xe tải trên về quê ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Theo dữ liệu đăng kiểm, chiếc xe bị nạn 73H-009.42 là ôtô tải (có mui), nhãn hiệu Chenglong, sản xuất năm 2017, đăng ký lần đầu ngày 16/11/2018. Xe này có niên hạn sử dụng đến năm 2042.

Xe tải chở dưa hấu lật úp vào vách núi ở xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên). Ảnh: Nhã Uyên.

Phương tiện này có trọng tải cho phép tham gia giao thông 17,9 tấn; được kiểm định lần gần nhất là vào ngày 31/10/2022, còn thời hạn kiểm định đến ngày 30/10/2023.

Chủ phương tiện là Hoàng Ngọc Anh (xã Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Theo quy định, xe này chỉ được phép chở hai người trên cabin.