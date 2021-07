Vụ ôtô 7 chỗ lùi xe trên quốc lộ: Tài xế bị bắt

Phát hiện CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, Cương không chấp hành hiệu lệnh mà lùi xe với tốc độ cao trên quốc lộ 1 để bỏ chạy.

Ngày 7/7, Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, có quyết định khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Tiến Cương (50 tuổi, trú xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) về tội Chống người thi hành công vụ.

Hình ảnh tài xế lùi xe bỏ chạy trên quốc lộ khi bị CSGT kiểm tra.

Theo điều tra, sáng 3/7, Cương điều khiển ôtô 7 chỗ hiệu Toyota Fortuner biển số 38A chạy trên quốc lộ 1.

Đến ngã ba Việt - Lào giao với quốc lộ 1 (phường Hưng Trí) Cương bị tổ CSGT thuộc Công an thị xã Kỳ Anh ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Lúc này, Cương không xuống xe mà hạ kính chắn gió “nói chuyện”. Ít phút sau, tài xế này lùi xe với tốc độ cao để bỏ chạy. Chiếc xe chỉ dừng lại khi lùi tông trúng môtô của tổ CSGT truy đuổi.

Công an xác định ôtô do Cương điều khiển không có tem kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện. Người này đã có hành vi chống người thi hành công vụ nên bắt giữ.