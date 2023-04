Vụ nữ diễn viên xiếc Trung Quốc tử vong: Người chồng bị điều tra

Có thông tin nữ diễn viên xiếc mâu thuẫn với chồng trước lúc biểu diễn. Vì vậy, để xác định nguyên nhân vụ tai nạn, không chỉ đơn vị tổ chức mà chồng nạn nhân cũng bị điều tra.

Ngày 18/4, Sina đưa tin cảnh sát tỉnh An Huy công bố báo cáo điều tra sơ bộ vụ nữ diễn viên xiếc rơi từ độ cao 10 m rồi tử vong khi trình diễn tiết mục đu dây ở địa phương.

Theo báo cáo điều tra, nạn nhân họ Tôn, 37 tuổi. Cô từng làm ca sĩ, bắt đầu diễn xiếc trên không cùng chồng Trương Khải 7-8 năm qua. Trong tiết mục biểu diễn ở huyện Dũng Kiều, Tô Châu, tỉnh An Huy vào tối 15/4, cô và chồng không thắt dây bảo hộ. Ban tổ chức cũng không có bất kỳ biện pháp đảm bảo an toàn nào cho diễn viên ở dưới mặt đất.

Tôn bị rơi từ độ cao 10 m khi trình diễn tiết mục đu dây trên không và tử vong tại chỗ. Ảnh: Sina.

Vụ việc bước đầu được báo cáo là tai nạn sân khấu. Tại đồn cảnh sát, chồng nạn nhân cũng cho biết đây sơ sót ngoài ý muốn nên dẫn đến tai nạn thương tâm.

Liên quan đến việc Trương Khải - chồng nạn nhân bị điều tra - luật sư Phụ Kiến giải thích. Ông cho biết sau sự cố, đại diện công ty tổ chức sự kiện cho biết vợ chồng Tôn - Trương đã xảy ra mâu thuẫn trước khi biểu diễn. Vì giận chồng, Tôn tức giận, không đeo dây an toàn.

Cảnh sát hiện ghi nhận lời khai này để làm căn cứ điều tra nguyên nhân, làm rõ vai trò của người chồng trong vụ việc dù Trương Khải đã phủ nhận thông tin có bất hòa với vợ trước lúc diễn.

Theo luật sư, nếu nữ diễn viên họ Tôn vì vấn đề cá nhân bỏ qua khuyến cáo của ban tổ chức, không thắt dây an toàn và gặp tai nạn, nạn nhân và người chồng phải tự chịu trách nhiệm tương ứng. Trong trường hợp, người chồng xúi giục vợ không thắt dây an toàn hoặc ngăn cản nạn nhân thắt dây an toàn, anh sẽ bị cấu thành tội cố ý gây thương tích hoặc cố ý giết người.

Vụ việc vẫn đang được điều tra thêm để xác định nguyên nhân cuối cùng gây ra cái chết cho nữ diễn viên họ Tôn. Chồng nạn nhân và những người có liên quan đã được cơ quan chức năng triệu tập để lấy lời khai.

Trên Nhân Dân nhật báo, luật sư Phụ Kiến nhận định người biểu diễn và nhà tổ chức sự kiện đều có lỗi trong vụ tai nạn. Đơn vị tổ chức sự kiện ca múa nhạc Á Tây đã không thực hiện nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ trong lúc trình diễn.

Chưa kể, Á Tây có thể lường trước rủi ro khi diễn viên không thắt dây an toàn đối với tiết mục biểu diễn trên không, cách mặt đất 10 m. Việc biết có nguy hiểm nhưng không ngăn chặn là hành vi tắc trách của ban tổ chức. Vì vậy, họ phải chịu trách nhiệm về cái chết của nữ diễn viên.

Vợ chồng nữ diễn viên xiếc cũng có lỗi vì không thắt dây an toàn khi biểu diễn dù biết địa điểm tổ chức không có bất kỳ biện pháp bảo vệ tính mạng nào đối với mình. Sự thờ ơ và liều lĩnh này gây mất an toàn cho môi trường biểu diễn, và dẫn đến tai nạn thương tâm.

Sau sự cố của nữ diễn viên họ Tôn, Hiệp hội Biểu diễn Nghệ thuật Trung Quốc kêu gọi đoàn xiếc, đơn vị tổ chức sự kiện tuân thủ các quy định an toàn để ngăn ngừa tai nạn trong lúc biểu diễn.