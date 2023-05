Vụ nổ súng ở Quy Nhơn: Bắt tạm giam 9 nghi can

Liên quan đến vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên ở Quy Nhơn tối 21/5, Công an Bình Định đã khởi tố, bắt tạm giam 9 nghi can.

Ngày 26/5, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đã khởi tố, bắt tạm giam 9 nghi can, trong đó lớn tuổi nhất là Võ Thanh Tùng (21 tuổi, ngụ phường Nguyễn Văn Cừ). 9 nghi can từ 17 tuổi đến 21 tuổi ở TP Quy Nhơn, huyện Tuy Phước và Vân Canh về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ, khoảng 23h ngày 21/5, nhóm của Lê Tiến Long (27 tuổi, ngụ phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) gồm 10 người ăn nhậu trên vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ.

Thời điểm này, nhóm thanh niên khác gồm 40 người đi trên 3 ôtô, mang theo nhiều hung khí cùng lao đến đuổi, chém nhóm của Long. Bị đánh bất ngờ, nhóm của Long chạy vào nhà đóng kín cửa.

Những nghi can liên quan đến vụ nổ súng ở TP Quy Nhơn (Bình Định) tối 21/5 bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhóm 40 người này tiếp tục hò hét, thách thức và liên tục đập phá cửa nhà trên đường Hoàng Văn Thụ. Trong lúc hỗn chiến, một người cầm súng bắn nhiều phát. Sau hàng loạt tiếng nổ lớn, Lê Hồng Ch. (16 tuổi, ngụ phường Lê Hồng Phong) bị thương.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ được 5 vỏ đạn, đầu đạn và 2 cây đao dài tự chế… Nạn nhân bị thương được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Các bác sĩ nhận định Ch. bị thương do trúng đạn xuyên qua đùi phải.