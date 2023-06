Vụ người đàn ông tử vong sau xô xát với vợ: Xác định nghi phạm

Từ công tác khám nghiệm hiện trường, lời khai những người liên quan, công an đã chứng minh ông Nguyễn Văn Khỉ nhận tội thay con gái về hành vi giết người.

Sáng 28/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã tiếp nhận hồ sơ cùng Nguyễn Thị Hồng (SN 1977, ngụ ấp 5, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) từ Công an huyện Châu Thành bàn giao để thụ lý theo thẩm quyền về hành vi giết người.

Hai ngày trước (ngày 26/6), ông Nguyễn Văn Khỉ (SN 1940, ngụ xã Hiệp Thạnh, cha ruột Hồng) đến công an huyện tự thú về tội do bênh con gái ruột, nên dùng búa đánh chết con rể. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, công an chứng minh ông Khỉ không phải là thủ phạm và người này nhận tội thay cho con gái.

Người dân hiếu kỳ theo dõi công an khám nghiệm hiện trường.

Nghi phạm Hồng thú nhận thời điểm xảy ra mâu thuẫn với chồng là Nguyễn Văn Đầy (SN 1969, sống chung nhà), thấy chồng ôm quần áo cùng nhiều giấy tờ quan trọng ra sân đốt. Bực tức, Hồng cầm cây búa đánh trúng đầu khiến Đầy chấn thương não tử vong tại chỗ.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Khỉ đứng ra nhận tội thay con gái để Hồng ở nhà nuôi con còn nhỏ. Lúc ông Khỉ cùng Hồng ra Công an xã Hiệp Thạnh tự thú, ông Khỉ có nhận mình là người gây án. Tuy nhiên, qua điều tra, công an bước đầu xác định nghi phạm gây án là Hồng.

Trước đó, Chuyên đề Công an TP đã đưa tin khoảng 9h ngày 26/6, Hồng xảy ra mâu thuẫn với chồng là Nguyễn Văn Đầy tại nhà riêng.

Cả hai to tiếng với nhau, không kiềm chế được nên dẫn đến 2 bên xô xát và án mạng xảy ra.

Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.