Vụ người đàn ông bị hành hạ trên tàu cá: Tạm giữ 3 nghi can

Các nạn nhân cho rằng ngoài bị đánh bằng ống nước và lốp xe, họ còn bị đồng nghiệp dùng kìm bấm vào tai phải, bẻ gãy răng hoặc lấy nước sôi đổ vào bắp chân.

Tối 21/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 3 nghi can để điều tra, làm rõ hành vi hành hạ người khác.

Ba nghi can gồm Nguyễn Công Toàn (34 tuổi, tự To, tài công, con của chủ tàu cá), Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi, ngụ xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời) và Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi).

Vụ việc trên bị phát giác khi mạng xã hội lan truyền 2 clip ghi cảnh nhóm ngư dân hành hạ một người đàn ông khiến mắt nạn nhân sưng húp, miệng chảy máu. Có lúc nạn nhân bị đối phương dùng kìm bấm vào môi, vào ngón tay. Ông ta la hét và năn nỉ, nhưng người hành hạ vẫn tiếp tục hành động man rợ. Một số người xung quanh không có hành động căn ngăn, mà còn tham gia đánh, hăm dọa.

Anh Trương Văn Trung lúc bị hành hạ.

Vào cuộc xác minh, Công an Cà Mau xác định vụ việc xảy ra hồi tháng 5 trên tàu cá gắn biển BT 97993-TS của bà Phạm Thị Hà (64 tuổi, còn gọi là Năm Bộ, ở huyện Trần Văn Thời).

Theo lời kể của nạn nhân Trương Văn Trung, tàu 97993-TS xuất bến tại cửa biển Sông Đốc giữa tháng 1. Tàu do Nguyễn Công Toàn (34 tuổi, con ruột bà Hà) làm tài công. Các thuyền viên gồm Nguyễn Văn Hùng, Đoàn Văn Hùng, Trương Văn Trung, Phạm Chí Cường, Nguyễn Văn Của và Nguyễn Văn Tỵ. Một thời gian sau, Đoàn Văn Hùng đi nhờ tàu cá khác vào đất liền.

Ông Trung đi cùng nhóm đồng nghiệp lênh đênh trên biển khoảng một tháng, thì bắt đầu bị thuyền trưởng là Toàn chửi mắng, hành hung. Toàn lấy lý do thuyền viên không biết làm rồi dùng cây cuốc cào cá để đánh ông Trung. Nạn nhân còn cho rằng mình Toàn đánh bằng ống nước, lốp xe và nhiều vật dụng khác.

Sau nhiều lần bị đánh, ông Trung thấy sức khỏe yếu. Sau đó, Toàn đón tàu dịch vụ hậu cần để ông Trung vào đất liền điều trị. Ngoài ông Trung, một thuyền viên khác là Lê Văn Bình (30 tuổi, quê Kiên Giang) cũng cho rằng mình bị đánh gây thương tích trên tàu 97993-TS.

Trong các ngày 28-30/5, anh Bình và anh Trung lần lượt đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo việc bị đánh. Hai người này cho rằng ngoài bị hành hung, họ còn bị Tỵ, Toàn và Nguyễn Văn Hùng dùng kềm bấm vào tai phải, bẻ gãy 4 cái răng...

Sau khi có đủ căn cứ, chiều 18/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án hành hạ người khác để điều tra sự việc nêu trên.

Đến sáng 21/11, mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 5 phút quay cảnh ông Trương Văn Trung kể lại việc bị hành hạ trên tàu cá. Clip này được cho quay lúc nạn nhân về đất liền hồi cuối tháng 5 để điều trị thương tích. Trong video, ông Trung kể bản thân làm việc chậm hơn đồng nghiệp vì sức khỏe yếu, nên bị Nguyễn Công Toàn dùng roi đuôi cá đuối đánh. Toàn còn lấy nước sôi đổ vào bắp chân ông Trung và bắt ăn cá sống.

Theo gia đình các nạn nhân, hiện anh Trung và anh Bình đã được chủ tàu cá BT 97993-TS bồi thường tổng cộng 200 triệu đồng, trong đó anh Trung nhận 150 triệu đồng.

Nhìn nhận diễn biến sự việc, luật sư Dương Lê Ước An cho rằng hành vi của nhóm nghi can có dấu hiệu cố ý gây thương tích, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015. Các nghi can đã sử dụng vũ khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hiểm cho nhiều người. Hành vi này có tính chất côn đồ.

Luật sư phân tích theo Khoản 1 Điều 134, cơ quan chức năng chỉ khởi tố theo yêu cầu người bị hại. Còn trường hợp kết luận điều tra xác định hành vi của các nghi can thỏa mãn Khoản 2, thì họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà không phụ thuộc vào yêu cầu của người bị hại.

Thuyền viên kể việc bị đánh bằng roi cá đuối, bắt ăn cá sống "Cá vừa bắt lên, nó bắt tôi ngồi xé ăn. Tới giờ ăn cơm, nó ăn nhậu cho đã rồi kêu thằng bạn bẻ 1-2 cái răng", ông Trung kể lại.