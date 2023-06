Vụ MU đổi chủ kéo dài sang mùa giải mới

Dù nhà Glazer có công bố bên chiến thắng trong thương vụ hỏi mua CLB chủ sân Old Trafford, quá trình đổi chủ sẽ cần thêm 2 đến 3 tháng nữa để hoàn tất.

MU mất thêm thời gian để hoàn tất mọi thủ tục chuyển đổi quyền sở hữu đội bóng. Ảnh: Reuters.

The Times tiết lộ vụ Man Utd đổi chủ cần một thời gian dài nữa mới kết thúc. Theo đó, quá trình rất khó có thể hoàn tất trước khi mùa giải Premier League 2023/24 khởi tranh. Daily Mail khẳng định mất thêm 8 đến 12 tuần để quy trình phê duyệt hoàn tất trước khi thỏa thuận chính thức được thông qua.

Mùa giải mới của MU sẽ bắt đầu vào ngày 15/8 với trận gặp Wolves trên sân nhà Old Trafford. Khả năng nhà Glazer vẫn nắm quyền kiểm soát đội bóng, dù có thể chỉ còn trên giấy tờ, ở thời điểm này.

Việc đổi chủ kéo dài được cho là sẽ ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị của HLV Erik ten Hag trước mùa giải mới. Nhà cầm quân người Hà Lan chỉ được cấp 120 triệu bảng để mua sắm. Cựu HLV Ajax buộc phải thanh lý bớt người thừa để có thêm tiền trang trải chi phí chuyển nhượng.

"Trong mùa hè này, chúng tôi có thể phải làm việc với đội hình hiện tại. Nhưng rõ ràng, đội bóng cần phải gia tăng sức mạnh", HLV Ten Hag thừa nhận, "Có nhiều CLB sở hữu đội hình chất lượng, đội ngũ huấn luyện viên giỏi và ngân sách chuyển nhượng lớn. Tôi không có nhiều kiên nhẫn và luôn đòi hỏi nhiều hơn từ đội bóng".

Người hâm mộ "Quỷ đỏ" thì sốt ruột trước quá trình đổi chủ chậm chạp và nhiều khuất tất của CLB. Dường như CĐV MU không quan tâm đến việc ai trong số Ratcliffe hay Sheikh Jassim chiến thắng, họ chỉ muốn thoát khỏi nhà Glazer càng sớm càng tốt.

Lúc này, truyền thông Qatar xác nhận Tiểu vương Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani đã chiến thắng trong cuộc đua giành quyền sở hữu MU. Phía giới chủ Qatar đưa ra lời đề nghị thứ 6 đến nhà Glazer trong nỗ lực tiếp quản 100% cổ phần của CLB. Trong khi đó, tỷ phú Jim Ratcliffe muốn mua khoảng 51% cổ phần của "Quỷ đỏ" và có khả năng sẽ giữ lại cho gia đình Glazer 20% cổ phần.

Sau khi tiếp quản thành công MU, Sheikh Jassim cam kết sẽ đầu tư ngay lập tức 1 tỷ bảng vào "Quỷ đỏ", bao gồm việc mua sắm cầu thủ, cải tạo sân Old Trafford cũng như toàn bộ khuôn viên CLB.

Theo Reuters, Sheikh Jassim đã thành lập một công ty mang tên Nine Two Holdings Ltd tại Vương quốc Anh vào ngày 15/6. Động thái này mở đường cho việc Hoàng gia Qatar tiếp quản MU trong thời gian tới.

