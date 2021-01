Vụ ly hôn hàng trăm triệu USD của Adele

Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Adele chuẩn bị phân chia tài sản cùng chồng cũ Simon Konecki.

Theo Daily Star, Adele hoàn tất mọi giấy tờ, vấn đề pháp lý sau gần hai năm tuyên bố ly hôn chồng Simon Konecki. Cả hai đã đạt thỏa thuận về việc phân chia tài sản cùng chuyện nuôi con thông qua hòa giải.

Chi tiết vụ ly hôn không được công khai trên truyền thông sau khi thẩm phán ở Los Angeles khẳng định đây là vụ riêng tư. Tuy nhiên, SCMP cho rằng hai người đã thỏa thuận và nhờ luật sư giải quyết vụ ly hôn trị giá triệu USD.

Sự giàu có của "họa mi nước Anh"

Tính đến năm 2020, khối tài sản của Adele ước tính lên đến 190 triệu USD . Số tiền khổng lồ chủ yếu đến từ bản quyền âm nhạc và các tour diễn của nữ ca sĩ.

SCMP cho rằng nữ ca sĩ có thể kiếm được 112.500 USD /ngày chỉ từ tiền bản quyền. Ngoài ra, chỉ tính riêng chuyến lưu diễn Hello gần nhất, cô thu về khoảng 192 triệu USD (chưa trừ mọi chi phí).

Ngoài ra, Adele cũng có danh mục bất động sản đắt đỏ, bao gồm hai căn nhà ở Kensington, London, Anh trị giá khoảng 14 triệu USD . Trước đó, nữ ca sĩ bán bất động sản ở vùng nông thôn Tudor bao gồm 8 phùng ngủ với giá gần 10 triệu USD và ngôi nhà trên bãi biển ở Brighton có giá khoảng 4 triệu USD .

Adele và chồng cũ có nhiều tài sản cần phân chia sau khi ly hôn.

Ngoài ra, Adele đang sống trong dinh thự ở Beverly Hills, California trị giá khoảng 9,5 triệu USD . Vài tháng trước khi tuyên bố ly thân, Adele đã để ngôi nhà trị giá khoảng 600.000 USD cho chồng cũ.

Để nỗ lực cùng nuôi dạy con trai 8 tuổi, Adele chuyển đến sống đối diện với chồng cũ.

Ngoài ra, Konecki - chồng cũ Adele cũng có của cải riêng. Anh từng có sự nghiệp thành công, được biết đến là chủ ngân hàng. Sau này, Konecki chuyển sang lĩnh vực phi lợi nhuận.

Chồng cũ Adele từng thành lập Life Water và Drop4Drop nhằm mục đích "giảm bớt khủng hoảng nước trên thế giới". Theo SCMP, ông xã cũ Adele đang có khối tài sản ròng khoảng 1 triệu USD .

Adele của hiện tại

Sau khi tuyên bố chia tay chồng, Adele thực hiện giảm cân và có những thay đổi đáng kể. Giọng ca Someone Like You giảm được tổng cộng 45 kg, vóc dáng thon gọn đáng kể so với thời mới vào nghề.

Tháng 10/2020, khi xuất hiện trong chương trình Saturday Night Live, Adele làm người hâm mộ không nhận ra với gương mặt và vóc dáng thon gọn. Đây là lần xuất hiện trên sân khấu và hát live hiếm hoi của "họa mi nước Anh" sau ba năm tuyên bố tạm ngừng mọi hoạt động nghệ thuật.

Theo lời HLV Joe Wick, ngoài việc tập luyện, giọng ca Set Fire to the Rain áp dụng phương pháp Sirtfood Diet, ăn dưới 1.000 calo/ngày. Tuy nhiên, HLV của nữ ca sĩ khẳng định cô giảm cân vì sức khỏe, không chạy theo thị hiếu hay lời miệt thị của cộng đồng mạng.

Adele ấp ủ thực hiện dự án âm nhạc mới sau thời gian tạm nghỉ vì sức khỏe.

Theo The Sun, sau khi có vóc dáng gợi cảm, nhiều đơn vị quảng cáo ăn kiêng đề nghị mức cát-xê 50 triệu USD nhưng cô đều từ chối, tập trung cho album tái ngộ khán giả.

Sau chương trình Saturday Night Live, Adele chuẩn bị trở lại đường đua âm nhạc sau nhiều năm vắng bóng. Trước đó, nhiều thông tin cho rằng album phòng thu thứ 4 của nữ ca sĩ ra mắt vào tháng 9/2020, Tuy nhiên, Jonathan Dickins - quản lý của Adele - cho biết album bị hoãn do dịch Covid-19.

Sau khi ly hôn chồng, "họa mi nước Anh" muốn tập trung vào sự nghiệp ca hát, nuôi con trai hơn là chuyện yêu đương.