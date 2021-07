'Vũ khí' lợi hại của Jennifer Lopez

Sau nhiều năm, Jennifer Lopez vẫn thể hiện lợi thế ngoại hình và sự gợi cảm trong các sản phẩm âm nhạc. Ở MV vừa ra mắt, Lopez tiếp tục khai thác triệt để lợi thế này.

Ít lâu sau tuyên bố hủy hôn với cầu thủ bóng chày Alex Rodriguez hồi tháng 4, J.Lo quay lại với Ben Affleck - người mà cô hủy hôn cách đây 17 năm. Nữ ca sĩ liên tục đi chơi riêng cùng bạn trai, thậm chí để các con của cô và tài tử Gone Girl làm quen. Điều đó giúp cái tên Jennifer Lopez liên tục gây chú ý thời gian gần đây.

Giữa lúc chuyện tình Bennifer gây chú ý công chúng, Jennifer Lopez phát hành MV Cambia el Paso (hoặc Change The Step). Theo Bustle, ngôi sao 51 tuổi biết cách duy trì sức hút, đưa những lợi thế ngoại hình, sự táo bạo trong tạo hình vào MV.

Sau nhiều năm, sự gợi cảm vẫn là vũ khí lợi hại của J.Lo.

Vẫn là một J.Lo gợi cảm

Theo Bustle, bài hát Cambia el Paso nói về cuộc sống của chính nữ ca sĩ. Cô cố gắng thích nghi sau khi gặp biến cố trong chuyện tình cảm. Trong cuộc phỏng vấn với Us Weekly, J.Lo cho biết cô sáng tác ca khúc trong thời điểm tự động viên bản thân tiến lên, giữ được sự cân bằng.

“Trong cuộc sống, nếu có điều gì bất ổn, chỉ cần bạn suy nghĩ tích cực, tiếp tục bước đi. Nếu cần, âm nhạc và nhảy múa giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng”, cô nói với Us Weekly.

Tuy ca khúc phần lớn nói về việc nhảy nhót, khiêu vũ, trên thực tế J.Lo muốn gửi thông điệp đến hôn phu cũ Rodriguez. Theo InStyle, MV Change The Step là tác phẩm nghệ thuật mô tả hoàn toàn cuộc sống của ngôi sao gốc Latin.

Ở một phân đoạn, nữ ca sĩ thể hiện hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập khi chuẩn bị kết thúc mối quan hệ. Tuy được năn nỉ, cô giữ vững lập trường, cả hai sau đó tranh cãi, cô bỏ đi và quyết chia tay bạn trai cũ. J.Lo sau đó bước đến một người đàn ông khác. Hai người trở nên ấm cúng, sống hạnh khúc khi về với nhau.

Jennifer Lopez giữ vững thương hiệu ngôi sao gợi cảm trong MV mới.

MV mới của J.Lo phản ánh đúng những gì đang diễn ra với nữ ca sĩ. Theo Hello Magazine, giọng ca On the Floor chia tay hôn phu vì không chấp nhận anh ngoại tình. Thói trăng hoa của Alex Rodriguez khiến nữ ca sĩ quyết định ra đi.

Trong lúc đó, Ben Affleck - người vốn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết với cô sau khi hủy hôn năm 2002 - vừa chia tay bóng hồng Cuba. Hai người bạn với sự đổ vỡ trong chuyện tình cảm quyết định quay lại với nhau.

Không chỉ được chú ý vì nội dung ca từ, hình ảnh liên quan đến đời thực, MV mới của J.Lo chứng minh phong độ ngoại hình của ngôi sao gốc Latin. Ở tuổi 51, cô gây ấn tượng với màn khoe vòng eo thon gọn, săn chắc.

Hát chung với ca sĩ đàn em Rauw Alejandro kém 24 tuổi, cô không hề bị lu mờ. Ngôi sao gợi cảm gây ấn tượng với nội y nạm kim cương, và những vũ đạo bốc lửa, có phần quá đà. Với những hình ảnh khai thác tối đa lợi thế hình thể, Bustle gọi Change The Step được bình chọn là MV gợi cảm nhất trong sự nghiệp của Jennifer Lopez.

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, gợi cảm là kim chỉ nam xuyên suốt của Jennifer Lopez. Những MV của ngôi sao 51 tuổi đều gắn liền với hình tượng này. Cô thậm chí duy trì thương hiệu của mình bằng cách mua bảo hiểm vòng 3 với giá 27 triệu USD , theo Variety.

Từ Jenny From the Block đến những sản phẩm khác như I’m Glad, Booty, Love Don't Cost a Thing hay Ni Tu Ny Yo… đều ghi tên vào danh sách những MV gợi cảm bậc nhất của Jennifer Lopez nói riêng và âm nhạc thế giới nói chung.

Điều gì giúp J.Lo trẻ hơn tuổi thật?

Để duy trì vóc dáng hoàn hảo trong mấy mươi năm làm nghề, Jennifer Lopez thực hiện chế độ ăn kiêng, duy trì vóc dáng nghiêm ngặt. Theo Grazia, việc nghiêm khắc với bản thân giúp nữ ca sĩ trông trẻ hơn tuổi thật đến 10 tuổi.

“Với tư cách là phụ nữ, tôi thường nghĩ rằng sẽ có lúc bản thân sẽ không còn như xưa. Sự thật không phải vậy. Tôi thấy mình trẻ khỏe hơn theo thời gian, điều đó thật thú vị”, J.Lo nói khi bước sang tuổi 51.

Trong khi nhiều người cho rằng J.Lo có "gen trẻ lâu", thực tế cô chăm chỉ tập luyện để có được như hôm nay. Theo Grazia, ngôi sao nhạc pop coi trọng việc tập thể dục. Cô cho rằng buổi sáng là thời điểm tuyệt vời để chạy bộ. Nữ ca sĩ thường xuyên đăng ảnh lên mạng xã hội để khuyến khích người hâm mộ luyện tập.

“Tôi ưu tiên việc tập thể dục lên hàng đầu. Với tôi, mỗi ngày không được chạy bộ thật khó chịu”, nữ ca sĩ nói.

Việc tập luyện nghiêm ngặt, ăn uống lành mạnh giúp nữ ca sĩ trẻ hơn tuổi thật.

Bất chấp lịch làm việc dày đặc, Jennifer Lopez tuân thủ thói quen luyện tập nghiêm ngặt, nhất là các bài tập cardio giúp tim khỏe mạnh, bài tập giúp cơ bụng săn chắc hay lunges và burpees tăng sức bền.

“Khi ở New York, tôi tập luyện cùng David Kirsch, anh ấy là huấn luyện viên tuyệt vời. Khi ở Los Angeles, tôi làm việc với Tracy Anderson. Tuy có phương pháp khác nhau nhưng chung quy họ giúp tôi quý trọng và yêu bản thân hơn mỗi ngày”, cô nói thêm.

“Tôi rất khâm phục sự bền bỉ của J.Lo. Cô ấy có thói quen sống rất lành mạnh. Điều đó giúp cơ thể có năng lượng tích cực, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tràn đầy sức sống. Cô ấy cũng là người có kỷ luật thép, tập luyện điên cuồng”, David Kirsch nói về học viên nổi tiếng.

Ngoài việc tập luyện, thói quen ăn uống lành mạnh giúp nữ ca sĩ giữ được vóc dáng săn chắc. “Nhiều năm qua, tôi học được tầm quan trọng của việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Tôi tránh uống rượu và cà phê. Tuy nhiên, tôi vẫn ăn một số món yêu thích nhưng phải điều độ, không hoàn toàn tước bỏ sở thích của mình”, cô nói.

Bữa ăn của Jennifer Lopez chia thành ba bữa chính, chủ yếu là hạt hữu cơ, quả mọng và hạn chế đường. Nếu đói, cô dùng những loại rau xanh, giàu protein như cá hồi, bông cải xanh, salad dầu giấm...

J.Lo khẳng định cô hoàn toàn tôn trọng mọi vóc dáng của phụ nữ. Việc phụ nữ tròn trịa hay cao gầy đều rất ổn, nhưng họ phải đảm bảo sức khỏe. “Việc cân đối hoàn toàn vượt xa vẻ đẹp. Tôi được nghe điều đó, làm theo và cảm thấy thuyết phục 100%. Tập thể dục và ăn uống lành mạnh khiến tôi rất hạnh phúc”, J.Lo khẳng định.