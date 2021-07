Vũ khí giúp bọ ngựa ăn thịt được rắn cỏ

Câu 3: Thức ăn chủ yếu của bọ ngựa là gì? Các loài côn trùng

Các loài lá cây non

Các loài động vật có kích thước nhỏ

Cả 3 đáp án trên Bọ ngựa non và trưởng thành đều ăn thịt các loài côn trùng nhỏ khác như ruồi, bướm, ấu trùng, bọ cánh, ong, gián...Vào mùa hè, thức ăn chủ yếu là lá cây non khi côn trùng khan hiếm. Bọ ngựa trưởng thành thậm ăn cả chim nhỏ, thằn lằn, rắn, chuột. Bọ ngựa còn ăn thịt lẫn nhau, con cái thường ăn thịt con đực ngay sau khi giao phối xong.