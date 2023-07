'Vũ khí' bí mật trong quảng bá phim của Hollywood

Các hãng phim đang trả tới hàng trăm nghìn USD để mời influencer sáng tạo nội dung xoay quanh tác phẩm điện ảnh sắp phát hành nhằm thu hút công chúng.

Cách đây hơn một năm, khi đang ngồi trên xe cùng chồng qua Los Angeles, Amanda Castrillo - một KOL người Mỹ 26 tuổi - bất ngờ hét lên một tiếng lớn, đến nỗi chồng cô suýt lái chệch khỏi đường.

Cô phản ứng không phải vì có gì nguy hiểm phía trước mà là cô sung sướng khi nhận được lời mời tham dự buổi ra mắt thế giới của "Spider-Man: No Way Home", Insider đưa tin.

Năm 2020, sau khi mất công việc trong lĩnh vực bán lẻ do đại dịch, Amanda bắt đầu lập các kênh mạng xã hội. Suốt nhiều tháng, cô tập trung "xây kênh", đăng những nội dung hài hước liên quan đến Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao) và Marvel.

Năm ngoái, cô lần đầu tiên được mời đến thảm đỏ.

KOL bước lên thảm đỏ

Amanda vẫn còn nhớ những cảm xúc sống động trong buổi ra mắt "No Way Home": sự phấn khích khi gặp mặt trực tiếp những KOL khác, và tất nhiên, được nhìn thấy tất cả ngôi sao trong bộ phim nổi tiếng của Marvel bằng xương bằng thịt.

"Đó là một cảm giác thực sự kỳ lạ. Tôi xúc động khi nghĩ rằng mình đang hít thở chung một bầu không khí với Zendaya", nữ influencer nhớ lại.

Mặc dù không được trả tiền khi tham gia sự kiện đó, việc được tiếp xúc gần với những thần tượng là điều khiến cô phấn khích. Amanda còn được tiếp cận các diễn viên để tạo nội dung độc quyền cho người theo dõi trên kênh của mình, đó là một phần thưởng.

Kể từ đó, cô đã được mời tham gia cả chục sự kiện thảm đỏ khác nhau.

Amanda Castrillo được mời tham gia nhiều sự kiện thảm đỏ của Hollywood. Ảnh: Instagram NV.

Amanda chỉ là một trong số nhiều influencer được các hãng phim, hãng truyền thông và streamer thông báo về các dự án mới.

Vun đắp mối quan hệ với KOL để tạo tiếng vang cho một sản phẩm không phải là điều gì mới. Nhưng sự bùng nổ mạng xã hội ở thế hệ Gen Z và Millennials đã khiến việc hợp tác với những người có ảnh hưởng trở thành điều bắt buộc đối với các hãng phim muốn gây ấn tượng.

Giờ đây, chỉ mời những sao mạng có lượng theo dõi "khủng" đến dự sự kiện thảm đỏ là không đủ. Các hãng phim đang cộng tác với đội sản xuất của những influencer, tạo dựng mối quan hệ thực sự, trả cho họ hàng chục nghìn tới hàng trăm nghìn USD để họ tạo nội dung phù hợp với dự án cụ thể.

Marc Weinstock, chủ tịch tiếp thị và phân phối toàn cầu của Paramount Pictures, cho biết: "Đây có lẽ là thay đổi lớn nhất trong thời kỳ đại dịch, khi nhiều người xem video ngắn do mắc kẹt ở nhà".

Theo Weinstock, để những ngôi sao mạng sáng tạo về dự án của hãng phim là chiến dịch quảng cáo tốt.

"Vũ khí" quảng bá phim

Amanda cho biết cô có thể kiếm được 3.000- 10.000 USD trong các giao dịch nội dung trả phí với các hãng phim, tùy thuộc vào loại nội dung và số lượng bài đăng liên quan.

Influencer vẫn chỉ là nghề phụ với Amanda, cô còn tham gia với tư cách nhà sản xuất cho studio Awesomeness TV. Nhưng nhiều người có ảnh hưởng khác đã cộng tác với Hollywood như một công việc toàn thời gian: thường xuyên tạo nội dung, tư vấn cho các influencer khác và đôi khi chính họ trở thành diễn viên.

Vào tháng 6, hãng Paramount đã mời 450 influencer tới buổi chiếu "Young Hollywood" của "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1" tại trường quay của hãng ở Hollywood.

Andrew Bachelor từ một influencer nổi tiếng đã trở thành diễn viên tham gia nhiều dự án phim.

Sự kiện có các hoạt động tương tác mà những người có ảnh hưởng có thể sử dụng để tạo nội dung, chẳng hạn bước đi trên thảm đỏ, có một khu vực nơi họ có thể chụp ảnh ngồi trên chiếc mô tô mà Tom Cruise lái trong phim.

Amanda hy vọng khoảng cách gần với Hollywood mà cô có được với tư cách người sáng tạo nội dung sẽ giúp cô tạo dựng sự nghiệp trong ngành điện ảnh.

Trong khi đó, nhiều sao mạng đã tận dụng cơ hội để thực sự bước chân vào Hollywood, góp mặt trong các dự án điện ảnh.

Andrew Bachelor (35 tuổi), được biết đến nhiều hơn trên mạng xã hội với tên King Bach, vừa đến New Mexico và có mặt tại trường quay của một bộ phim của Gerard Butler.

Anh có mặt ở đây không phải để làm video mới phục vụ hàng triệu người theo dõi trên kênh của mình, mà góp mặt với vai trò một diễn viên.

Bachelor từng lập kỷ lục có nhiều người theo dõi nhất trên mạng xã hội Vine, với 16 triệu follow. Anh nhận được hàng triệu USD từ những hợp đồng sản xuất nội dung có trả phí cho hãng phim.

Nhưng lâu dần, anh chàng 35 tuổi nhận thấy đó là con đường tốt để kiếm tiền nhưng không giúp ích nhiều cho việc nâng cao danh tiếng.

Năm 2015, anh được đề nghị sáng tạo nội dung trả phí để quảng bá cho phim "We Are Your Friends", nhưng anh từ chối cho đến khi nhà sản xuất mời anh nhận một vai.

Kể từ đó, anh đã xuất hiện trong các bộ phim hài khác như "Meet the Blacks" và "When We First Met". Đạo diễn Ric Roman Waugh đã mời anh tham gia bộ phim "National Champions", phát hành năm 2021.