Vụ học sinh tử vong vì sự cố tàu lượn siêu tốc: Nhà trường báo cáo gì?

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có báo cáo về vụ học sinh trường THPT Đông Anh tử vong liên quan đến sự cố tàu lượn siêu tốc khi tham gia hoạt động ngoại khóa của trường.

Ngày 15/1, Sở GD&ĐT Hà Nội đã nhận được báo cáo của trường THPT Đông Anh về việc 2 học sinh bị thương và 1 học sinh tử vong khi tham gia hoạt động ngoại khóa tại Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) vào ngày 14/1.

Theo đó, ngày 5/1, Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành công văn phê duyệt kế hoạch hoạt động trải nghiệm của trường THPT Đông Anh. Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu trường tổ chức thực hiện hoạt động ngoại khóa theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm trước giám đốc sở về việc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh của đơn vị mình.

Ngày 14/1, trường THPT Đông Anh tổ chức cho học sinh đi ngoại khóa đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt. Sau khi học sinh đến Đền thờ Hai Bà Trưng để dâng hương, Công ty Du lịch Hùng Vương đã cho các em di chuyển về Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh để ăn trưa và nghỉ ngơi. Theo kế hoạch, buổi chiều sẽ tham gia một số trò chơi có trong vé vào cửa và hoạt động nhóm để xây dựng kỹ năng mềm.

Sau bữa ăn trưa, vào khoảng 12h, một nhóm học sinh lớp 11A2 có tham gia trò chơi tàu lượn siêu tốc. Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra sự cố khiến 2 toa tàu bị văng ra khỏi đường ray. Trên 2 toa tàu này có 3 học sinh.

Ngay lập tức, 3 em đã được đưa vào Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy cấp cứu. Hai em N.L.P và N.P.H sau khi được chụp chiếu đã tỉnh táo và được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục theo dõi. Hiện, sức khỏe của hai em đã ổn định.

Riêng em L.T.A bị hôn mê sâu và được bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy yêu cầu ở lại để cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đại diện trường THPT Đông Anh đã cùng với đơn vị tổ chức và Ban quản lý khu du lịch Đảo Ngọc Xanh phối hợp với lãnh đạo huyện Thanh Thủy và các đơn vị chức năng để điều tra, làm rõ sự việc.

Trong thời gian này, nhà trường tiếp tục phối hợp với gia đình và các bên liên quan để chăm sóc tốt cho 2 học sinh bị thương nhanh chóng trở lại học tập. Cùng đó, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi cho các em theo quy định.

Ngay sau sự việc, UBND huyện, Phòng GD&ĐT huyện Đông Anh và các phòng, ban ngành đoàn thể có liên quan đã đến chia buồn với gia đình em L.T.A và tổ chức thăm hỏi động viên đối với 2 học sinh N.LP và N.P.H.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã yêu cầu các nhà trường rà soát công tác tổ chức các hoạt động tham quan trải nghiệm cho học sinh. Theo đó, việc tổ chức phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, không để học sinh tham gia các trò chơi mạo hiểm, đồng thời tăng cường quản lý các em trong thời gian tổ chức các hoạt động để không xảy ra những trường hợp tương tự.

Về phía Phòng GD&ĐT huyện Đông Anh, đã chủ động liên hệ với nhà trường để nắm bắt tình hình và cùng phối hợp để giải quyết sự việc.

Hiện, Phòng GD&ĐT huyện Đông Anh cũng chỉ đạo các trường trên địa bàn thực hiện nghiêm các công văn của sở và phòng về việc đảo bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông năm học 2020-2021.