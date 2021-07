Vu Hiểu Quang lao đao sau vụ lộ clip ngoại tình

Hình ảnh của Vu Hiểu Quang bị hoen ố sau bê bối. Các tác phẩm do nam nghệ sĩ đóng chính có nguy cơ bị hoãn chiếu.

Ngày 16/7, Sina cho biết sự nghiệp của Vu Hiểu Quang gặp khó khăn sau ồn ào lộ clip ngoại tình. Anh hiện đối mặt với làn sóng tẩy chay và chỉ trích của khán giả Trung Quốc.

Chia sẻ với Sina, nguồn tin thân cận trong ngành giải trí cho biết ngay khi scandal của nam diễn viên nổ ra, gây ầm ĩ trong dư luận, các nhà sản xuất đã mở cuộc họp khẩn cấp để xem xét mức độ ảnh hưởng và rủi ro có thể xảy ra. Trong trường hợp, các tác phẩm anh góp mặt không thể lên sóng theo kế hoạch, Vu Hiểu Quang sẽ phải bồi thường tổn thất cho đối tác.

Vu Hiểu Quang sụp đổ hình ảnh hoàn toàn, đối mặt với làn sóng tẩy chay từ khán giả quê nhà. Ảnh: Sina.

Sohu cho biết Vu Hiểu Quang hiện còn 3 bộ phim đang chờ ra mắt. Trong đó, có hai tác phẩm truyền hình là New Year After Year, Love Fight Will Win và một phim điện ảnh mang tên Life and Death Sniper of War Police.

Theo iFeng, hình tượng người chồng, người cha mẫu mực của Vu Hiểu Quang đã sụp đổ hoàn toàn. Lời xin lỗi và giải thích cho nghi vấn không chung thủy với vợ rằng: "Cô gái lạ ngồi lên đùi là người thân quen với gia đình" của anh, bị khán giả cho rằng thiếu thuyết phục, lấp liếm cho qua chuyện.

Trên mạng xã hội, công chúng đánh giá đoạn video được phóng viên quay lại đã tố cáo toàn bộ hành động ngoại tình của Vu Hiểu Quang. Anh thân mật với gái trẻ sau khi rời quán bar. Nam diễn viên không ngần ngại kéo cô gái này ngồi lên đùi mình, ôm và cười đùa ngay khi vừa vào trong xe. Dù là người quen, hành vi suồng sã của Vu Hiểu Quang cũng khó chấp nhận nếu nói cả hai không có quan hệ tình ái.

Choo Ja Hyun vẫn chưa lên tiếng về vụ bê bối của chồng. Nhiều khán giả bày tỏ sự thương cảm cho người đẹp xứ Hàn.

Vu Hiểu Quang - Choo Ja Hyun công khai tình cảm vào năm 2015. Anh kém diễn viên xứ Hàn 2 tuổi. Năm 2017, cặp nghệ sĩ tổ chức hôn lễ. Một năm sau, họ đón con trai đầu lòng.