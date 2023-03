Vũ Hán nóng kỷ lục

Hơn 10 thành phố Trung Quốc đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong mùa xuân, với thành phố Vũ Hán và Trịnh Châu nóng hơn 10 độ C so với nhiệt độ trung bình đầu tháng 3.

Nhiều thành phố Trung Quốc ghi nhận mùa xuân nóng kỷ lục. Ảnh: Reuters.

Hôm 6/3, Vũ Hán ghi nhận mức nhiệt 26 độ C, cao hơn 12 độ so với mức trung bình đầu tháng 3. Trong khi đó, Bắc Kinh và các thành phố xung quanh cũng ghi nhận mức nhiệt 25 độ C vào đầu tuần này, Reuters đưa tin.

Tỉnh Vân Nam - cơ sở thủy điện lớn của Trung Quốc - cũng đang trải qua một đợt hạn hán kéo dài kể từ tháng 11/2022, với lượng mưa trung bình thấp hơn 60% so với mức bình thường.

Hồ Bà Dương - hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc - cũng chưa thể phục hồi sau đợt hạn hán năm 2022, khi mực nước giảm xuống mức thấp kỷ lục vào ngày 6/3.

Trong một cuộc họp báo tuần trước, giới chức Trung Quốc cho biết nhiệt độ trung bình cho toàn bộ tháng 2 cao hơn 1,6 độ C so với bình thường, với lượng mưa trung bình thấp hơn 3,9%.

Tuần này, điều kiện áp suất thấp cũng góp phần tích tụ khói bụi trên khắp khu vực dễ ô nhiễm gồm Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc tại miền Bắc Trung Quốc.

Trung Quốc đã trải qua nhiều tháng nắng nóng trong năm 2022, với 267 trạm khí tượng ghi nhận mức nhiệt vượt quá 40 độ C trong đợt hạn hán kéo dài 70 ngày trên toàn bộ lưu vực sông Trường Giang.

Cơ quan dự báo thời tiết nước này cảnh báo năm 2023 vẫn sẽ là một năm thời tiết khắc nghiệt do tình trạng biến đổi khí hậu trên toàn cầu, theo Guardian.