'Vụ giết người bí ẩn 2' - bộ phim thám tử ngớ ngẩn của Netflix

Genre: Hài, Tội phạm, Trinh thám, Hành động

Director: Jeremy Garelick

Cast: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Mark Strong, Mélanie Laurent

Rating: 4/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Bộ đôi Adam Sandler và Jennifer Aniston có màn tái xuất trong Murder Mystery 2 (tựa Việt: Vụ giết người bí ẩn 2). Netflix để lộ sự vụng về khi chi tiền sản xuất hậu truyện về cặp vợ chồng thám tử. Hiện, Murder Mystery 2 bị đánh giá là “cà chua thối” khi nhận về con số 52% từ nhà phê bình, theo trang Rotten Tomatoes.

Tác phẩm khó gây ấn tượng khi sao chép phần lớn kịch bản từ phần đầu. Xuyên suốt 90 phút, những mảng miếng hài hước đầy gượng gạo, lố bịch khiến người xem không khỏi khó chịu. Ngoài ra, Murder Mystery 2 làm suy giảm thương hiệu hài hước của Adam Sandler lẫn Jennifer Aniston. Nếu đã theo dõi Murder Mystery (2019), người xem dễ dàng nhận thấy việc “bình mới, rượu cũ” diễn ra trong Murder Mystery 2.

Bộ phim lấy bối cảnh một năm sau sự kiện Murder Mystery (2019). Theo đó, Nick (Adam Sandler) từ bỏ vai trò sĩ quan cảnh sát và trở thành thám tử tư. Cô vợ Audrey (Jennifer Aniston) cũng nghỉ việc ở tiệm làm tóc để theo đuổi đam mê cùng chồng. Ôm giấc mộng phá những vụ án lớn, Audrey ám ảnh với những cuốn sách trinh thám được viết bởi thám tử chuyên nghiệp. Trái ngược, Nick kịch liệt phản đối khi cho rằng thực tế khắc nghiệt hơn lý thuyết rất nhiều.

Trong sự ngỡ ngàng, cả hai được mời tới dự đám cưới người bạn cũ Maharajah (Adeel Akhtar). Gã đại gia lập dị chi trả mọi chi phí để cặp đôi có mặt tại hòn đảo đứng tên Maharajah, nơi tổ chức lễ cưới. Kể từ khoảnh khắc này, Murder Mystery 2 dập tắt sự sáng tạo bằng việc sử dụng lại kết cấu phim quen thuộc trong phần đầu.

Lặp lại biến cố xảy đến với gã nhà giàu, cặp vợ chồng Nick và Audrey phá án dựa trên mối quan hệ của những người thân thiết với nạn nhân. Một kịch bản rập khuôn từ đầu tới cuối, song biên kịch James Vanderbilt chỉ còn cách làm mới tác phẩm bằng việc thay đổi không gian, nhân vật và động cơ gây án.

Độ kịch tính của Murder Mystery 2 suy giảm rõ rệt bởi đây chỉ là một vụ án bắt cóc, tống tiền thay vì án mạng. Nạn nhân lần này là Maharajah, gã nhà giàu lập dị trở thành con mồi béo bở cho bất kỳ ai có mặt tại bữa tiệc.

Theo quy trình quen thuộc, Nick và Audrey yêu cầu phong tỏa toàn bộ hòn đảo, đồng thời khoanh vùng các nghi phạm gồm cô vợ sắp cưới Claudette (Mélanie Laurent), em gái Saira (Kuhoo Verma), người bạn lâu năm Francisco (Enrique Arce) và nữ bá tước Sekou (Jodie Turner-Smith) – hôn thê cũ của Maharajah.

Vụ án bước vào vòng lẩn quẩn khi hết người này tới người khác truy tố nhau là thủ phạm. Nhóm người đã cho mời thám tử Connor Miller (Mark Strong) từ tổ chức nổi tiếng MI6. Sự việc chuyển biến khi bá tước Sekou trở mặt, muốn lấy cắp tiền chuộc nhưng không thành. Bên cạnh đó, tất cả tỏ ra bất ngờ khi Connor Miller là kẻ gây án và người đứng đằng sau giật dây không ai khác là chính cô em gái Saira.

Bản thân đạo diễn Jeremy Garelick khó tạo đột phá khi cầm trong tay một kịch bản không có chiều sâu. Vị đạo diễn cho thấy sự nỗ lực khi phải cân đối hợp lý giữa giải trí và trinh thám trong Murder Mystery 2. Theo đó, Garelick đã phải để phần lớn lời thoại gánh vác mảng miếng hài hước cho bộ phim.

Đạo diễn Jeremy Garelick và Jennifer Aniston từng có màn hợp tác ăn ý qua tác phẩm The Break Up (2006). Tái ngộ trong Murder Mystery 2, bối cảnh đã có sự thay đổi khiến cả hai không còn cho thấy sự ăn nhập. Bên cạnh đó, dàn diễn viên hoàn toàn bị động trong việc triển khai tâm lý nhân vật. Bề ngoài họ khắc họa sự bí hiểm, khôn khéo cần có cho một tác phẩm hành động - trinh thám, song lời thoại lại mang sắc thái châm biếm, hài hước.

Trong phim, Nick và Audrey như 2 đứa trẻ ngớ ngẩn nô đùa giữa nhóm người trưởng thành. Có thể nhận định Adam Sandler và Jennifer Aniston thành công khi khắc họa đôi vợ chồng đam mê trinh thám vụng về. Nét hài hước của cả hai nổi bật qua những màn cãi vã, ăn miếng trả miếng với các nhân vật. Người xem có thể dễ dàng nhận thấy bởi đó là yếu tố duy nhất được đầu tư chỉn chu. Xét tổng thể bộ phim, tác phẩm hoàn toàn rời rạc, chắp vá về tình tiết trở thành điểm trừ lớn nhất.

Cây bút Luke Y. Thompson từ AV Club nhận định: "Murder Mystery 2 quá giả tạo để tạo nên cảm giác chân thực. Đồng thời tính hài hước cũng không đẩy cao như kỳ vọng.

Giới phê bình cho rằng, tác phẩm tập trung quá nhiều vào mảng miếng hài hước trong lời thoại hay những tình huống ngẫu hứng. Nhà sản xuất cố gắng mài giũa để ăn theo loạt phim Knives Out. Cách làm này vô tình phản tác dụng và để Murder Mystery 2 bước vào thất bại không đáng có.

Chưa kể phim có tựa để là "vụ giết người", nhưng nội dung phim lại là bắt cóc, tống tiền. Người xem do vậy giảm cảm xúc, như bị đánh lừa.

