Vụ giáo viên uống thuốc tự tử tại cuộc họp: Nhiều tố cáo đúng

UBND quận 7 (TP.HCM) đã thông báo kết luận giải quyết các tố cáo của cô V.T.N.H., giáo viên trường THCS Hoàng Quốc Việt, người từng uống thuốc ngủ tự tử trong cuộc họp.

Trước khi xảy ra sự việc uống thuốc ngủ tự tử tại cuộc họp vào đầu tháng 12, cô V.T.N.H. đã có đơn tố cáo bà P.T.H., nguyên hiệu trưởng trường THCS Hoàng Quốc Việt, hiện là chuyên viên Phòng GD&ĐT quận 7.

Nhiều tố cáo đúng hoặc đúng một phần

Theo đó, với tố cáo trường không cho cô H. đứng lớp, UBND quận 7 kết luận trường tạm thời cắt 4 lớp của cô H., giao cho giáo viên khác nhằm tạo điều kiện cho bà này khám chữa bệnh, là phù hợp. Cô H. đã ký vào biên bản cuộc họp ngày 13/3.

Tuy nhiên, sau cuộc họp ngày 13/3/2019, hiệu trưởng không ban hành bất cứ văn bản nào thể hiện việc trường cắt giảm 4 lớp cũng như không xác định thời gian cô H. được lên lớp dạy trở lại là thực hiện chưa đầy đủ việc công khai, minh bạch trong quá trình điều hành, phân công nhiệm vụ cho viên chức.

Tại cuộc họp chiều 2/12, cô V.T.N.H. uống thuốc ngủ tự tử, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh: GVCC.

Phần tố cáo "cắt mọi khoản lương thưởng, không làm thủ tục tăng bậc lương", thông báo nêu cô H. đã nhận lương tháng 5/2019 và tháng 9/2018.

Với lương tháng 1 và 2/2021 (tổng hơn 11,1 triệu đồng), đến ngày 9/2, nhà trường đã giải quyết chi trả cho cô H. Nhưng việc bà P.T.H., Hiệu trưởng nhà trường (khi đó), ký văn bản đề nghị ngân hàng phong tỏa số tiền nêu trên trong tài khoản của cô H. là chưa đúng quy định của pháp luật.

Trường đã chi khoản thưởng Tết của thành phố năm 2019 và năm 2020 cho cô V.T.N.H. Nhưng khoản thưởng Tết năm 2021, đến tháng 3, trường mới giải quyết chi trả là chậm so với yêu cầu của UBND quận 7.

Với tiền thu nhập tăng thêm, trường đã chi cho cô H. khoản năm 2019. Nhưng khoản thu nhập tăng thêm từ năm 2020 đến nay, trường chưa chi cho giáo viên này là chưa đúng quy định.

Trường không chi tiền Nghị quyết 03 của quý I/2019 cho cô V.T.N.H. là đúng vì nữ giáo viên được đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, tiền Nghị quyết 03 các quý II, III, IV năm 2019 và 4 quý năm 2020, tiền bồi dưỡng sức khỏe viên chức đến nay chưa chi trả cho cô H. là chưa có cơ sở.

Về tăng lương cho nữ giáo viên, trường lập thủ tục và UBND quận có ban hành quyết định nhưng hiệu trưởng có thiếu sót là không công bố công khai.

Thông báo của UBND quận 7 cho biết thêm kết quả đánh giá công tác năm 2018 của cô V.T.N.H. là "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" chứ không phải "Không hoàn thành nhiệm vụ". Tuy nhiên, kết quả đánh giá công tác năm 2019, năm 2020 của cô “Không hoàn thành nhiệm vụ” là chưa có cơ sở.

Về phân công công việc, thực tế trường có quyết định điều chỉnh phân công công việc cho cô H. nhưng ban hành chậm trễ, nội dung công việc có nêu trong quyết định nhưng chưa cụ thể.

Việc Công an Quận 7, Công an huyện Nhà Bè mời cô H. làm việc nhiều lần là để làm rõ nội dung theo văn bản của nhà trường, thực hiện nghiệp vụ chuyên môn của cơ quan công an theo quy định pháp luật, không có yếu tố "cố tình hạ nhục" cô.

Do đó, UBND kết luận nội dung tố cáo của cô V.T.N.H. đúng một phần.

Với tố cáo "không công khai, không làm đúng quy định về công tác thi đua khen thưởng (trường hợp một giáo viên không đăng ký nhưng cuối năm lại có danh sách đạt chiến sĩ thi đua", UBND quận kết luận nội dung đúng một phần vì trường đã đăng ký bổ sung cho giáo viên này nhưng chưa đảm bảo nguyên tắc công khai.

Cô V.T.N.H. cũng tố cáo trường không minh bạch trong thu chi tài chính. UBND quận 7 kết luận việc trường cho ông N.T.A., Tổ trưởng Tổ Thể dục, sử dụng sân bóng đá (tài sản công của trường) để dạy thêm ngoài giờ, có thu tiền, giao toàn bộ việc thu chi sân bóng đá cho ông N.T.A. đảm nhiệm, mà không quản lý, đưa vào sổ sách, kế toán là thực hiện không đúng quy định của Luật Quản lý và sử dụng tài sản công năm 2017.

Trường cũng chưa thực hiện việc công khai đầy đủ cho viên chức, nhân viên về nội dung liên quan sân bóng đá là chưa thực hiện đúng quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. UBND quận 7 kết luận nội dung tố cáo này là đúng.

Với căng tin, bãi giữ xe, khoản tiền thuê mặt bằng đã được trường nộp vào ngân sách theo quy định nhưng việc sử dụng mặt bằng tài sản công cho thuê là chưa đúng quy định. UBND quận kết luận nội dung tố cáo này đúng một phần.

Nội dung tố cáo liên quan các khoản thu học phí cũng đúng một phần do chưa công khai đầy đủ, một số khoản chi nằm ngoài quy chế chi tiêu nội bộ, phân bổ khoản chi chưa hợp lý...

Với nội dung tố cáo ban giám hiệu không dạy trực tuyến nhưng vẫn nhận 30% tiền đứng lớp, tự tạo ra bộ môn "Kỹ năng" để dạy cho đủ số tiết theo quy định, UBND quận 7 kết luận nội dung này chưa có cơ sở. Tuy nhiên, đơn vị có một số thiếu sót về quy trình thực hiện.

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nguyên hiệu trưởng

Từ kết quả xác minh, kết luận nội dung tố cáo, chủ tịch UBND quận 7 chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm với bà P.T.H., nguyên Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Quốc Việt (hiện là chuyên viên Phòng GD&ĐT quận 7), ban giám hiệu, ông N.T.A. và các viên chức, nhân viên có liên quan các sai phạm, thiếu sót trong nội dung tố cáo, phản ánh nêu trên.

UBND quận 7 giao Ban giám hiệu trường THCS Hoàng Quốc Việt chi trả tiền thu nhập tăng thêm năm 2020 của cô V.T.N.H., rà soát và liên hệ với các phòng, ban chức năng của quận để được hướng dẫn, chi trả theo đúng quy định của pháp luật đối với những khoản tiền bồi dưỡng sức khỏe của viên chức (từ quỹ phúc lợi) và tiền Nghị quyết 03.

Trường cũng phải rà soát hồ sơ đánh giá viên chức năm 2019, 2020 của cô V.T.N.H. và các vấn đề khác có liên quan để xem xét, giải quyết đúng theo quy định của pháp luật...

Ngoài ra, trường phải làm việc với ông N.T.A., giáo viên thể dục, liên quan các khoản chi từ sân bóng đá.

UBND quận 7 yêu cầu trường THCS Hoàng Quốc việt chấm dứt ngay việc cho các cá nhân thuê, mượn tài sản công không đúng quy định, xây dựng kế hoạch tổ chức quản lý, sử dụng sân bóng đá đúng mục đích, công năng, khắc phục, chấn chỉnh thực hiện đúng quy định về công khai minh bạch trong lập dự toán, quyết toán năm.

Đối với các khoản thu (nguồn thu thỏa thuận), đơn vị phải thực hiện công khai kế hoạch thu, chi từng khoản đến phụ huynh trước khi thực hiện thu.

Bên cạnh đó, trường THCS Hoàng Quốc Việt phải tổ chức họp thông qua tập thể hội đồng sư phạm để thống nhất các khoản chi chưa được nêu trong quy chế chi tiêu nội bộ nhưng có thông qua hội nghị cán bộ, viên chức.

Trường xem xét, tính toán để phân bổ các khoản chi từ nguồn tin học (nhất là chi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Tin học), đảm bảo tính cân đối, phù hợp giữa thu và chi trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cho giáo viên.

UBND quận 7 yêu cầu trường rà soát, xây dựng nội dung chi đảm bảo đầy đủ trong quy chế chi tiêu nội bộ, không để xảy ra trường hợp có công khai trong hội nghị cán bộ, viên chức nhưng không nêu trong quy chế chi tiêu nội bộ.