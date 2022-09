Vụ Diego Costa trở lại Premier League có nguy cơ đổ bể

Bộ Nội vụ Anh từ chối cấp visa lao động khiến Diego Costa tạm thời chưa thể hoàn tất vụ chuyển nhượng sang Wolves.

Theo Sky Sports, Diego Costa dự kiến bay đến Anh trong ngày 6/9 để kiểm tra y tế. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Anh thông báo cựu tiền đạo Chelsea không đủ điều kiện để làm việc tại xứ sở sương mù. Điều này đồng nghĩa Costa không được cấp visa lao động.

Wolves hy vọng họ vẫn có thể ký hợp đồng với Costa bất chấp nguồn tin từ The Athletic tiết lộ thương vụ đứng trước nguy cơ đổ bể. Trong ngày chót kỳ chuyển nhượng hè 2022, Fulham từng thất bại trong việc chiêu mộ Justin Kluivert từ AS Roma do cầu thủ người Hà Lan bị từ chối giấy phép lao động.

Costa nguy cơ không thể tái xuất Premier League.

"Bầy sói" liên hệ với Costa sau khi Sasa Kalajdzic nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương dây chằng đầu gối. Costa đang là cầu thủ tự do nên có quyền ký hợp đồng với bất kỳ CLB nào, ngay cả khi kỳ chuyển nhượng hè đã khép lại.

Costa thất nghiệp từ tháng 1, sau khi chia tay đội bóng Brazil, Atletico Mineiro. Tiền đạo người Tây Ban Nha suýt đến Rayo Vallecano, nhưng thương vụ bất thành do đôi bên không thể thống nhất về lương, thưởng. Ở tuổi 33, Costa được giới chuyên môn đánh giá đủ sức thi đấu đỉnh cao thêm vài mùa giải.

Chân sút người Brazil từng có 3 mùa giải chơi cho Chelsea (2014/15 đến 2016/17). Tại đây, anh ra sân 120 trận, ghi 59 bàn, đi kèm với đó là 2 chức vô địch Premier League, 1 League Cup.

Đầu năm 2017, Costa mâu thuẫn với Antonio Conte và ngay lập tức bị gạch tên khỏi kế hoạch của HLV người Italy. Chân sút sinh năm 1988 thậm chí còn không được tập cùng đội một.

Cuối cùng, tiền đạo người Tây Ban Nha đồng ý chờ đợi đến tháng 1/2018 để trở lại khoác áo Atletico Madrid, bởi trước đó Atletico Madrid phải nhận án cấm chuyển nhượng.

Sau khi loại bỏ Costa, vị trí tiền đạo cắm trở thành điểm yếu trong đội hình Chelsea. CLB chủ sân Stamford Bridge đã đổ hàng trăm triệu euro để đưa về những cái tên đắt giá như Alvaro Morata, Timo Werner, Romelu Lukaku, nhưng tất cả đều gây thất vọng.