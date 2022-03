Vụ đặt cược trị giá 200 triệu USD của đạo diễn 'The Batman'

Matt Reeves chỉ đạo "Tha Batman" với tâm lý lo lắng và sợ hãi. Tuy vậy, ông tự tin vụ đặt cược trị giá 200 triệu USD này sẽ mang lại kết quả khả quan.

Tháng 9/2020, Matt Reeves trở lại phim trường ở London, Anh sau 6 tháng trì hoãn ghi hình do dịch bệnh. Reeves dành thời gian nghiên cứu quy trình quay phim an toàn và cũng rất tốn kém. Nhưng chỉ 24h sau, ông nhận tin không vui: Robert Pattinson mắc Covid-19.

May mắn rằng trường hợp của Pattinson tương đối nhẹ. Tuy nhiên, với 3/4 chặng đường cho The Batman chưa được hoàn tất, phía trước chắc chắn là những thử thách gian nan mà cả ê-kíp phải đối mặt.

"Chúng tôi chưa tiêm vaccine, nên tôi nghĩ, nếu mình bỏ cuộc thì bộ phim sẽ chết yểu", Reeves nói trên Variety.

Matt Reeves cho biết ông có cảm giác vừa lo lắng, sợ hãi nhưng cũng rất thú vị khi ngồi ghế chỉ đạo bom tấn The Batman. Ảnh: Variety.

Reeves đã tự biến mình thành "chiếc bánh burrito ngộ nghĩnh" với mũ trùm đầu, kính lặn và khẩu trang che kín mặt. Sự xuất hiện của đạo diễn 56 tuổi không khác gì tạo hình nhân vật phản diện Riddler (Paul Dano đóng). Reeves chỉ đạo đoàn phim trông bộ dạng không thể buồn cười hơn.

"Mọi người chẳng thấy khuôn mặt của tôi, và đây là cách diễn viên hình dung về tôi trong thời gian quay hình còn lại. Tôi giống như sinh vật lố bịch, bị phong ấn vô lý", Reeves hài hước chia sẻ.

Xây dựng The Batman bằng trải nghiệm cá nhân

Với kinh phí 200 triệu USD , Variety đặt câu hỏi liệu siêu phim noir (phim đen) The Batman của Matt Reeves sẽ tiếp bước bom tấn Spider-Man: No Way Home bùng nổ tại phòng vé, hay trở nên giậm chân tại chỗ, thậm chí thụt lùi như các phần Batman trước?

Trong lần trở lại này, Người Dơi được tái dựng dưới lăng kính của Matt Reeves với rất nhiều nỗi sợ kinh hoàng - nỗi thất vọng với thể chế quyền lực, những kẻ khủng bố đội lớp tổ chức văn minh trên mạng xã hội, vấn đề biến đổi khí hậu - tất cả tạo ra sự xáo trộn trong quá trình trưởng thành của vị đạo diễn nước Mỹ.

Câu chuyện mang tính cá nhân sâu sắc của Reeves được gói gọn trong bộ phim dài gần ba tiếng về vị tỷ phú ăn mặc như một con dơi, sẵn sàng tiêu diệt những tên tội phạm giữa đêm khuya.

Matt Reeves chỉ đạo Robert Pattinson trên phim trường The Batman. Ảnh: Variety.

Reeves thừa nhận tính cách của nhân vật Bruce Wayne giống ông ở sự cảnh giác và luôn cố gắng đạt thứ mình muốn. Lúc bé, Reeves nuôi ước mơ làm đạo diễn nhưng bất lực theo nhiều cách. Đến khi được cầm trên tay chiếc máy ảnh sử dụng phim 8 mm, ông vẫn nghĩ bản thân chỉ như đứa con nít non nớt. Reeves đã phấn đấu không ngừng để có được ngày hôm nay.

Cảm hứng xây dựng chàng kỵ sĩ bóng đêm Bruce Wayne trong The Batman cũng từ suy nghĩ này mà ra.

Trong cuộc phỏng vấn với Variety, Matt Reeves cho biết bản thân là kiểu đạo diễn thích ngồi càng gần máy quay càng tốt. Để tương tác với Pattinson, ông được trang bị thêm micro và tai nghe.

"Chúng tôi có sự kết nối kỳ lạ dù không tiếp xúc trực tiếp với nhau. Tôi có thể nói rất ít, nhưng Rob hiểu nhiều. Tôi nghĩ cả hai như đi guốc trong bụng nhau", đạo diễn The Batman nói.

Ngồi bên cạnh, Pattinson cho biết có những khi đang ghi hình, micro của Reeves vô tình được bật lên. Nam diễn viên nghe và hiểu được toàn bộ trạng thái cảm xúc của Reeves thông qua những cú thở dốc.

Anh chia sẻ: "Đạo diễn căng thẳng khiến tôi cũng mất tập trung. Tôi chưa bao giờ cảm nhận rõ áp lực của người ngồi sau máy quay rõ đến vậy. Thỉnh thoảng tôi cũng thích nghe phản ứng của anh ấy. Trải nghiệm này có vẻ rất thân mật và lạ lùng chăng?".

Reeves mỉm cười khi biết điều này. Ông nói Pattinson chưa bao giờ thổ lộ về chuyện đó. "Ôi thật là đáng kinh ngạc", vị đạo diễn cảm thán.

Áp lực và thuận lợi

Robert Pattinson khen tư duy làm phim của Matt Reeves đề cao tính cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng góc độ. Reeves có thể không phải "bậc thầy" kiểm soát tổng thể, nhưng khi bóc tách vấn đề, vị đạo diễn luôn nêu ra hướng giải quyết hiệu quả nhất.

Lắng nghe Pattinson chia sẻ góc nhìn, Reeves vỗ tay phấn khích. Ông phát biểu: "Tôi ưng Rob ở chỗ anh ấy cực kỳ tinh tế. Chưa diễn viên nào thổ lộ với tôi cảm nhận như vậy. Và dĩ nhiên, nhận xét của Rob hoàn toàn đúng".

Trong The Batman, Reeves sáng tạo mạch phim bằng những cảnh chiến đấu tay đôi rõ nét, chỉ tập trung vào từng cặp nhân vật. Đây là yếu tố khác biệt so với cách Tim Burton và Christopher Nolan để nhân vật choảng nhau với hàng loạt kẻ thủ ác ở các phần phim trước.

"Ý tưởng này giúp khán giả hiểu sâu hơn những gì đang xảy ra trong một cuộc chiến. Và từ đó, các bạn sẽ đánh giá được nhân vật chiến thắng có thuyết phục hay không", Reeves cho hay.

Đoàn phim The Batman trên thảm đỏ buổi công chiếu phim ở London, Anh. Ảnh: Expressandstar.

Giai đoạn trì hoãn vì dịch Covid-19 cho phép Reeves có thêm thời gian nghiên cứu Bruce Wayne và hiện thực hóa mong muốn báo thù của nhân vật. Trong quá trình sáng tạo, Reeves nhìn lại tổn thương của chính mình, và liên tưởng đến Wayne. Rốt cuộc, Reeves đã nhận ra chẳng bao giờ ông thay đổi được những gì đã xảy ra, nhưng sẽ thay đổi ý nghĩa của chúng đối với cuộc sống này.

Theo Reeves, cơ hội lồng kiểu kể chuyện đó thông qua các bộ phim nguyên bản, quy mô nhỏ như thời 1970 là bất khả thi. Vậy cho nên sự hậu thuẫn từ Warner Bros. là cơ hội tuyệt vời để tay đạo diễn Mỹ tạo ra một siêu phim noir nhớ đời nhờ nguồn lực hùng hậu sẵn có, từ điều kiện studio hiện đại cho đến dàn cast thực lực hàng đầu Hollywood.

"Ở thời đại khác, tôi không biết liệu tất cả diễn viên có được tạo điều kiện xuất hiện trong tác phẩm xứng đáng với tài năng của họ hay không", nhà làm phim The Batman thắc mắc.

Theo Variety, công bằng mà nói, các dự án về Người Dơi thường thu hút những tài năng hàng đầu như Cesar Romero, Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer đến Morgan Freeman, Maggie Gyllenhaal và Marion Cotillard. Chưa kể Heath Ledger và Joaquin Phoenix đều đã giành giải Oscar cho vai diễn Joker. Vì như vậy, Reeves bắt buộc phải làm cho The Batman tỏa sáng để chứng minh tác phẩm không phải là sự phí phạm tài năng.

Variety nhận định The Batman là vụ cá cược mang tính rủi ro cao của đạo diễn Mỹ. Matt Reeves có thể nhẹ nhõm phần nào trước "mưa" lời khen của giới phê bình dành cho tác phẩm. Song, để nhận định nước đi trị giá 200 triệu USD của Reeves có thực sự đúng hay không, tất cả phải chờ đến thời điểm phim công bố doanh thu.