Màn trình diễn của Hwasa tại Đại học Sungkyunkwan là một phần nội dung trong chương trình Dancing Queens on the Road. Tuy nhiên, vũ đạo phản cảm đã bị cắt bỏ khi lên sóng.

Ngày 23/6, tờ Ten Asia đưa tin trong chương trình Dancing Queens on the Road phát sóng 22/6, vũ đạo tục tĩu của Hwasa bị cắt bỏ. Trước đó, Hwasa cùng Lee Hyori, Kim Wan Seon biểu diễn tại Đại học Sungkyunkwan vào tháng 5. Đây là một phần nội dung trong chương trình Dancing Queens on the Road.

Ở sự kiện, Hwasa có màn vũ đạo bị chỉ trích gợi dục. Video ghi lại tiết mục của nữ ca sĩ sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã vấp phải phản ứng tiêu cực. Cả khán giả lẫn truyền thông Hàn Quốc đều nhận định hành động của thành viên nhóm Mamamoo đi quá giới hạn.

Hwasa bị chỉ trích vì vũ đạo phản cảm.

Khi đó, tờ Newsen nhận định để thể hiện sự cá tính, quyến rũ, Hwasa không nhất thiết phải có hành động dung tục. Cô đã được khán giả tại lễ hội yêu mến và ủng hộ bởi chất giọng cuốn hút, màn trình diễn live khỏe khoắn, khả năng kiểm soát sân khấu. Việc cô có hành động khiêu khích là không cần thiết. Truyền thông Hàn Quốc đánh giá hành động của cô là sai lầm và không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai.

Vì vấp phải phản ứng dữ dội, khi được phát lại trên chương trình Dancing Queens on the Road ngày 22/6, vũ đạo gây tranh cãi của Hwasa bị cắt bỏ. Ê-kíp thay thế cảnh quay trên bằng khoảnh khắc Lee Hyori và Kim Wan Seon ngạc nhiên trước màn trình diễn của Hwasa.