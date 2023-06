Vũ đạo của Jennie trong 'The Idol' tiếp tục bị chỉ trích gợi dục

Trong tập 3, Dyanne (Jennie) thay thế Jocelyn để quay MV "World Class Sinner". Nhân vật này tiếp tục có vũ đạo gây sốc bên vũ công nam.

Ngày 18/6 (giờ địa phương), The Idol tập 3 lên sóng trên HBO. Tập phim có tựa đề Daybreak mở đầu bằng cảnh Tedros (The Weeknd) đưa Jocelyn (Lily-Rose Depp) ra ngoài mua sắm và hai người tiếp tục có cảnh quan hệ ở ghế sau của chiếc xe mui trần do trợ lý Leia (Rachel) lái. Khi chọn những bộ quần áo thiếu vải để Jocelyn thử, Tedros đe dọa một nhân viên bán hàng: “Để tôi bắt gặp anh nhìn cô ấy lần nữa, tôi sẽ đè bẹp anh”.

Trong khi Jocelyn đang đắm chìm vào tình yêu với Tedros, Dyanne đã thay thế cô quay MV World Class Sinner. Nhân vật của Jennie tiếp tục gây sốc với những vũ đạo táo bạo bên vũ công nam. Nhiều cảnh động chạm giữa Jennie với vũ công nam gây tranh cãi quá phản cảm. Nữ ca sĩ cũng mặc trang phục cắt xẻ gợi cảm. Các vũ công nhảy cùng cô Dyanne cũng mặc trang phục hở hang, khoe thân. Từ tập 1, vũ đạo của thành viên nhóm BlackPink đã trở thành tâm điểm gây tranh cãi.

Vũ đạo gây sốc của Jennie trong tập 3 The Idol.

Trong khi đó, ở bài review tập 3, chuyên trang Butwhytho chỉ ra ở tập mới nhất của The Idol, Dyanne (do Jennie Kim thể hiện) không có ngữ cảnh hoặc lời thoại. “Có vẻ mưu đồ của ê-kíp chỉ là sử dụng sức mạnh ngôi sao của Kim một cách thô thiển mà không cho cô ấy cơ hội trở thành một nhân vật hoàn chỉnh”.

Ở tập trước đó, Jocelyn phải bỏ dở quá trình quay MV World Class Sinner vì sức khỏe không cho phép. Ngay khi nữ ca sĩ rời đi, quản lý của Jocelyn là Nikki đã yêu cầu nhân viên gọi điện cho Dyanne. Nikki nhận ra tài năng của Dyanne và ngỏ ý ký hợp đồng để đưa cô trở thành một ngôi sao.

Từ khi lên sóng, The Idol liên tục gây tranh cãi. Phim bị chỉ trích ngập cảnh tình dục, khỏa thân trong khi nội dung không hấp dẫn.

