Vụ dàn cảnh cướp 37 tỷ đồng tiền ảo: Hai cựu cán bộ công an kêu oan

Hai trong số 16 bị can bị truy tố trong vụ dàn cảnh cướp 37 tỷ đồng tiền ảo là cựu cán bộ Công an TP.HCM ban đầu thừa nhận hành vi nhưng sau đó kêu oan, cho rằng không liên quan.

Trong 16 bị can vừa bị VKSND Tối cao truy tố về tội Cướp tài sản liên quan vụ dàn cảnh gây tai nạn giao thông cướp 37 tỷ đồng tiền ảo trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có 2 cựu cán bộ Công an TP.HCM. Cả hai người này đều kêu oan, cho rằng không liên quan đến vụ cướp.

Cáo trạng thể hiện, trong vụ án có 2 cựu cán bộ công an từng làm tại Công an TP.HCM cùng bị truy tố về tội Cướp tài sản là Nguyễn Quốc Dũng (40 tuổi, ngụ quận 11) và Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, ngụ quận 8).

Nguyễn Anh Tuấn phạm tội với vai trò giúp sức, là người điều khiển ôtô của mình đưa bị can Hải và Tuấn Anh đi ra đường cao tốc. Trên đường đi, Hải nói rõ cho Tuấn biết đi chặn xe ông Nguyên bắt nợ, Tuấn đồng ý chở Hải và đồng bọn đi cùng.

Cơ quan điều tra xác định, Tuấn trực tiếp có mặt tại hiện trường, chứng kiến đồng bọn chặn xe, khống chế ông Nguyên rồi chở nhóm này về; sau đó Tuấn được Hải chia cho 50 triệu đồng. Quá trình điều tra, Tuấn và gia đình đã tự nguyện nộp lại số tiền 50 triệu đồng để bồi thường cho bị hại.

Quá trình điều tra, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Quốc Dũng đã khai nhận hành vi của mình, nhưng khi nhận được bản kết luận điều tra, Tuấn chối tội, kêu oan và cho rằng mình không biết việc Tài và đồng phạm chặn xe, cướp tài sản của ông Nguyên, mà chỉ nghĩ Tài đi đòi nợ bình thường.

Các bị can trong vụ cướp 37 tỷ đồng tiền ảo. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cáo trạng, năm 2016, quá trình đầu tư tiền ảo, Hồ Ngọc Tài (32 tuổi) quen ông Lê Đức Nguyên. Năm 2018, Tài bán hết tiền ảo Bitcoin để mua các loại tiền ảo mới khác nhưng bị thua lỗ.

Sau đó, Tài quen Trần Ngọc Hoàng cũng đầu tư tiền ảo và thua lỗ. Tài cho rằng mình thua lỗ là do đầu tư theo định hướng của ông Nguyên, nên rủ Hoàng tìm người đàn ông trên để đòi lại số Bitcoin đã mất.

Ngày 12/5/2020, sau khi thuê người tìm kiếm và theo dõi quá trình sinh hoạt của ông Nguyên, nhóm Tài đã dàn cảnh gây ra vụ tai nạn giao thông để tiếp cận nạn nhân, lấy Bitcoin.

Khi xảy ra va chạm, ông Nguyên thấy bất thường nên điều khiển ôtô bỏ chạy. Nhóm Tài tiếp tục bàn nhau dàn cảnh tai nạn giao thông lần thứ hai.

Ngày 17/5/2020, Tài cùng đồng bọn sử dụng ôtô tạo vụ tai nạn giao thông, chặn ôtô của ông Nguyên nhằm khống chế, đe dọa để chiếm đoạt tiền ảo.

Theo kết quả giám định, số tiền ông Nguyên bị chiếm đoạt là 168 Bitcoin được quy đổi tổng trị giá 37,1 tỷ đồng .

Ngày 23/6/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 16 bị can liên quan trong vụ án.