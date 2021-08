Vũ công qua đời ở tuổi 33

Serge Onik, một vũ công chuyên nghiệp tham gia mùa 11 của So You Think You Can Dance phiên bản Mỹ, được thông báo đã qua đời. Anh hưởng dương 33 tuổi.

Ngày 24/8, People dẫn lời Jim Keith - người đại diện Serge Onik - thông báo về cái chết của nam vũ công: "Serge là vũ công tuyệt vời với trái tim rộng mở. Serge ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của những người xung quanh. Sự ra đi của Segre là ngày buồn đối với công ty chúng tôi và cả giới vũ công".

Nguyên nhân cái chết của Serge Onik không được tiết lộ. Nguồn tin cho biết người nhà Onik đang rất đau buồn và mong khán giả tôn trọng sự riêng tư của gia đình lúc này.

Gia đình và công ty đại diện không tiết lộ cái chết của nam vũ công. Ảnh: People.

Bạn bè, đồng nghiệp của Onik bàng hoàng khi hay tin. Người dẫn chương trình truyền hình Kristyn Burtt chia sẻ: "Trái tim tôi như vỡ vụn. Serge là vũ công tài năng đáng kinh ngạc và một người bạn đáng để tự hào".

Người đồng nghiệp Elena Grinenko nói sẽ rất nhớ Onik. Cô buồn vì thế giới mất đi người nhiệt huyết như anh.

Theo Eonline, Serge Onik sinh ra ở Ukraine và chuyển đến Mỹ sống năm 3 tuổi. Anh được chú ý khi tham gia chương trình truyền hình So You Think You Can Dance năm 2014 và lọt vào top 14. Sau đó, anh và Maksim Chmerkovskiy trở thành biên đạo cho show Dancing With the Stars (Bước nhảy hoàn vũ).

Ngoài khiêu vũ, anh cũng tham gia các tác phẩm truyền hình như Agent Carter, Bones và Jane the Virgin. Gần nhất, nam vũ công đã xuất hiện trong tác phẩm chuyển thể In The Heights do Jon M. Chu làm đạo diễn.