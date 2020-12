Vũ công Phạm Lịch được bạn trai cầu hôn

Phạm Lịch chia sẻ cô được bạn trai cầu hôn trong dịp kỷ niệm 2 năm ngày yêu. Đối phương của cô là producer, hoạt động khá lâu trong giới underground.

Chia sẻ với Zing, vũ công sinh năm 1990 tiết lộ tối 15/12, cô và bạn trai kỷ niệm 2 năm ngày yêu tại một nhà hàng. Sau bữa ăn, người yêu của cô bất ngờ quỳ xuống và cầu hôn cô.

"Tôi vui và hạnh phúc khi bất ngờ được bạn trai cầu hôn. Tôi đồng ý vì cảm nhận được tình yêu, sự chân thành trong quyết định cầu hôn của anh. Cả hai đã trải qua hai năm gắn bó với nhiều kỷ niệm", Phạm Lịch chia sẻ.

Phạm Lịch được bạn trai cầu hôn. Ảnh: NVCC.

Cô cho biết cả hai chưa lên kế hoạch tổ chức lễ cưới. Thời gian tới, cô và bạn trai tập trung cho sự nghiệp.

Theo chia sẻ của Phạm Lịch, bạn trai cô là Nguyễn Toàn Trung, sinh năm 1990. Anh là producer, hoạt động khá lâu trong giới underground. Cả hai quen nhau vào năm 2015 sau một lần hợp tác chung trong công việc.

"Lúc nhận lời yêu nhau, tôi và anh Trung yêu xa. Anh ấy ở Hà Nội, tôi ở TP.HCM. Tôi cảm nhận được sự chân thành từ anh ấy nhưng đúng là khoảng cách dễ làm cho người ta nản chí. Tới năm nay, anh Trung đã chuyển vào TP.HCM", cô kể.

Bạn trai của cô là producer, sinh năm 1990. Ảnh: NVCC.

Trong mắt Phạm Lịch, bạn trai là người sống tình cảm, chân thành. Anh quan tâm và biết cách vun đắp mối quan hệ với cô.

"Về mặt công việc, tôi và anh Trung chưa tìm được nhiều điểm chung. Nhưng về cuộc sống, tôi thấy bình yên vì anh sống tình cảm, biết lắng nghe và luôn thấu hiểu. Tôi cảm thấy mình có thể tâm sự được mọi chuyện với người yêu - điều mà tôi thấy quan trọng trong mối quan hệ", vũ công chia sẻ.

Phạm Lịch (sinh năm 1990) là vũ công ở TP.HCM. Cô được khán giả biết đến khi tham gia So you think you can dance.

Năm 2020, cô lấn sân sang con đường ca hát. Gần đây, Phạm Lịch góp mặt trong game show Gương mặt thân quen.

"Tôi thích hát từ khá lâu nhưng năm nay mới là thời điểm thích hợp để thử sức. Công việc cũ là biên đạo, tôi vẫn duy trì và phát triển. Bên cạnh đó, tôi nghĩ việc làm mới bản thân cũng tốt", cô chia sẻ.