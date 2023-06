Vụ cô giáo bị tuyên 5 năm tù: Nhiều luật sư tham gia bào chữa miễn phí

Tại phiên tòa phúc thẩm xét xử cô Lê Thị Dung, sẽ có 7 luật sư tham gia bào chữa miễn phí giúp.

Ngày 10/6, ông Phạm Ngọc Thạch (trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết theo thông báo của TAND tỉnh Nghệ An, phiên xét xử phúc thẩm vợ ông là bà Lê Thị Dung (51 tuổi, cựu Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) sẽ diễn ra vào 8h sáng ngày 12/6 và xét xử công khai.

Vẫn theo ông Thạch, hiện tại có 7 luật sư tham gia bào chữa miễn phí cho vợ ông. Họ đã làm thủ tục để tham gia phiên tòa theo đúng quy định của pháp luật.

Công an khám xét nơi làm việc của bà Dung.

Trước đó vào ngày 24/4, TAND huyện Hưng Nguyên kết thúc phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung (nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên) 5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Theo hồ sơ vụ án, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (nay là Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên) là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/4/2006.

Ngày 1/10/2012, bà Lê Thị Dung được Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2012-2017.

Cơ quan chức năng làm việc thời điểm bà Dung bị bắt.

Sau khi được bổ nhiệm, hàng năm, bà Dung đã chỉ đạo kế toán, các tổ chuyên môn, công đoàn của trung tâm tham mưu, xây dựng quy chế hoạt động chuyên môn, quy chế chi tiêu nội bộ từ năm 2012-2017.

Trong các năm học từ 2011-2016, Lê Thị Dung đã thanh toán lần 1 các nội dung Bí thư chi bộ; hỗ trợ học cao học và tập huấn, kiểm tra theo đúng quy định với số tiền là 36.695 đồng.

Tuy đã thanh toán lần 1 nhưng những nội dung Bí thư chi bộ; hỗ trợ học cao học và tập huấn, kiểm tra tiếp tục được Lê Thị Duy quy đổi ra tiết dạy để thanh toán tiền thừa giờ (thanh toán lần 2) với số tiền gần 45 triệu đồng. Số tiền này được chuyển vào tài khoản cá nhân của Lê Thị Dung.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Nguyên truy tố Lê Thị Dung 2 lần gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nên đã phạm vào tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 356 Bộ luật hình sự.

Sau khi kết thúc phiên toà sơ thẩm, bị cáo Lê Thị Dung có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An có kháng nghị phúc thẩm đề nghị Toà án nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm theo hướng hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.