Vụ cô gái bị 'mua đi, bán lại' nhiều lần: Khởi tố 7 bị can

Ngày 6/7, Công an huyện Đức Huệ (Long An) khởi tố 7 nghi phạm để điều tra về tội mua bán người. Các bị can này liên quan vụ cô gái 18 tuổi bị lừa "bán" nhiều lần và được giải cứu.

7 bị can bị khởi tố gồm: Trương Việt Hoàng (25 tuổi, ngụ quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), Lâm Quốc Đạt (19 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), Trương Công Trứ (25 tuổi, ngụ huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), Võ Thúy Liễu (34 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng), Trần Văn Sáu (28 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thị Mai (25 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), Lê Văn Giáp (37 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Nguyễn Thị Mai trả lời với cơ quan chức năng về hành vi của mình. Theo cơ quan điều tra, vào lúc 13h40 ngày 26/6, tại khu vực xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã phát hiện, bắt quả tang 3 người gồm: Hoàng, Đạt và Trứ khi đang đưa cô gái 18 tuổi tên K.N. (ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) sang Campuchia bán cho một công ty với giá 18 triệu đồng. Qua điều tra, lực lượng Biên phòng phối hợp công an bắt khẩn cấp thêm 4 nghi phạm gồm: Võ Thúy Liễu, Trần Văn Sáu, Nguyễn Thị Mai, Lê Văn Giáp và triệu tập 3 nghi phạm khác để điều tra làm rõ. Võ Thúy Liễu đang khai với BĐBP. Theo lời khai ban đầu, các bị can đã thực hiện hành vi môi giới, mua bán cô gái K.N. Khi cô gái đang bị 3 người đưa đến xã Mỹ Quý Tây để tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia, thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện bắt giữ. Liên quan vụ việc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã khởi tố vụ án, sau đó chuyển Công an huyện Đức Huệ xem xét khởi tố bị can và thụ lý vụ việc để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền. Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật. Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…

