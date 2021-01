Vụ chuyển nhượng Văn Lâm sang Cerezo Osaka có nguy cơ đổ bể

Những diễn biến phức tạp giữa người đại diện Văn Lâm và CLB Muangthong United (MTU) có thể khiến thủ môn tuyển Việt Nam mất cơ hội sang Nhật Bản thi đấu cho Cerezo Osaka.



Hôm nay (15/1) là gần 10 ngày, thủ môn Đặng Văn Lâm vắng mặt trong các buổi tập của CLB Muangthong United. Người đại diện của anh và CLB không thể tìm được tiếng nói chung. Hai bên quyết đưa nhau ra lên FIFA.

Từ một vụ chuyển nhượng tưởng chừng như đơn giản đã kéo hai bên đến bước không thể tự giải quyết. CLB Nhật Bản chỉ cần trả số tiền giải phóng 1,5 năm hợp đồng của Văn Lâm, còn MTU thì sẵn sàng bán thủ môn sinh năm 1993.

Giá trị của Văn Lâm

Theo các tờ báo thân thiết của đội bóng, lãnh đạo MTU muốn bán Văn Lâm với số tiền từ 330.000 USD đến 500.000 USD . Nửa triệu USD là số tiền mà MTU từng trả cho chủ tịch CLB Hải Phòng. Trong khi đó, hợp đồng của Lâm với MTU còn giá trị đến tháng 5/2022.

Văn Lâm ký hợp đồng 3 năm với CLB Thái Lan đầu năm 2019, khi đó, thời hạn hợp đồng kết thúc vào cuối năm 2021. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thể thức thi đấu Thai League thay đổi, bắt đầu từ tháng 9 năm trước và kết thúc vào giữa năm sau. Vì vậy, hợp đồng của Văn Lâm tự động bị kéo dài gần 6 tháng.

Theo quy định của FIFA, cầu thủ và đại diện cầu thủ có thể tự do đàm phán khi thời hạn hợp đồng còn dưới 6 tháng. Như vậy, phải đến tháng 6/2021, Lâm "Tây" mới có thể quyết định tương lai. Theo Smmsport, Cerezo Osaka đã đặt vấn đề với thủ môn Việt kiều từ ngày 20/12/2020.

Văn Lâm đối mặt với nhiều nguy cơ nếu tiếp tục căng thẳng với Muangthong United. Ảnh: Quang Thịnh.

Từ giữa năm 2020, MTU đã "bật đèn xanh" cho việc bán Văn Lâm càng sớm càng tốt. Lãnh đạo MTU từng phát biểu nếu CLB nào trả giá hợp lý, họ sẽ ngồi vào bàn đàm phán. Theo đó, lãnh đạo đội bóng muốn thu về số tiền nhiều nhất là bằng mức phí từng bỏ ra để rước thủ môn số 1 của tuyển Việt Nam.

Thời điểm Văn Lâm đồng ý về MTU, chi phí 500.000 USD đã "ngốn" một nửa ngân sách chi tiêu cho mùa giải 2019 của đội chủ sân SCG ở thời điểm đó. Sau hai năm sử dụng Văn Lâm với thời lượng thi đấu ở mức tối đa (30 trận và 2700 phút ở 2019 và 12 trận cùng 1080 phút ở nửa mùa giải 2020), MTU có sẵn kế hoạch thu hồi vốn, thậm chí là thu lợi với mức giá hơn nửa triệu USD.

Trong hai năm thi đấu ở Thái Lan, Văn Lâm chơi rất ấn tượng, góp sức trực tiếp trong từng điểm số của MTU. Nhiều pha cứu thua của thủ môn Việt kiều khiến không ít CĐV MTU và Việt Nam ngưỡng mộ. Lâm "Tây" tiến bộ, MTU càng có lý để đẩy anh đi khi còn giá trị, tránh cảnh mất trắng khi hợp đồng kết thúc.

Giám đốc điều hành CLB MTU nói trên các phương tiện truyền thông rằng đội bóng có đủ mối quan hệ ở Nhật Bản và giải J League để tìm bến đỗ mới cho Văn Lâm. "Vấn đề này đang gặp khó khăn khi người đại diện của Văn Lâm cố tình gây khó dễ", CEO Kan Chanrat nói trên Smmsport.

FIFA phải vào cuộc

Về tính pháp lý, thủ môn 28 tuổi đang thuộc biên chế CLB nên mọi vấn đề thương thảo, người đại diện phải làm việc với MTU. Người đại diện của Văn Lâm, ông Andrey Grushin đã đến Thái Lan để làm việc với CLB nhưng không đạt thỏa thuận. Sau đó, ông gửi 2 thư điện tử và yêu cầu MTU chấm dứt hợp đồng với Văn Lâm.

Cùng thời điểm này, Văn Lâm bỏ tập, không hội quân cùng đội bóng như một cách phản đối CLB. MTU nhiều lần yêu cầu thủ môn này trở lại để nói chuyện, đồng thời muốn gặp Andrey nhưng đều không thể liên lạc với hai nhân vật chính. Đội bóng xem xét đưa ra án phạt kỷ luật dành cho Văn Lâm vì hành vi thiếu chuyên nghiệp.

Việc dự bị cho thủ môn Somporn Yos khiến Văn Lâm không còn hạnh phúc khi ở lại Muangthong United và thời hạn hợp đồng lại bị kéo dài gần 6 tháng. Ảnh: Muangthong Untied.

Nhà môi giới Việt Nam, ông Nguyễn Minh Châu cho rằng: "Tôi đồng ý là người đại diện phải bảo vệ cầu thủ. Nhưng quan điểm của tôi là người đại diện và Văn Lâm đã không chuyên nghiệp. Dù xảy ra tranh chấp, việc bỏ tập là điều không nên làm. Nếu CLB sai thì CLB sẽ chịu trách nhiệm nhưng cầu thủ bỏ tập là không đúng".

Ông Châu cho rằng Văn Lâm dễ mất hình ảnh trong mắt nhà tài trợ. Việc không tập luyện khiến anh có thể mất cảm giác bóng, cảm giác thi đấu. Sau khi sự việc diễn ra, nhiều CĐV Thái Lan đã chỉ trích Văn Lâm và người đại diện.

Phía Văn Lâm tin rằng cơ sở để họ đơn phương chấm dứt hợp đồng là việc MTU cắt giảm lương 30% mà không báo, đồng thời trả lương trễ hẹn. Tuy nhiên, phía MTU cho rằng việc Lâm không còn được trọng dụng là nguyên nhân chính khiến cầu thủ này cảm thấy không hạnh phúc và muốn sớm rời khỏi đội bóng.

Vụ việc bị đẩy lên cao trào khi phía Văn Lâm muốn đem việc này lên phòng pháp lý của FIFA. MTU cũng sẵn sàng đối đầu trong cuộc chiến pháp lý và khẳng định mình đúng. Trao đổi với Zing, Andrey tự tin cho rằng 100% phần thắng thuộc về Văn Lâm và thời gian ngắn sắp tới sẽ có kết quả xem ai đúng, ai sai.

Thương vụ Văn Lâm sang Cerezo Osaka mới chỉ là thỏa thuận ban đầu và chưa có tính pháp lý. Trong khi đó, đội bóng cũ Dynamo Moscow được cho là cũng lao vào cuộc đua có chữ ký Văn Lâm. Nếu giành phần thắng, Văn Lâm mới có quyền quyết định, ngược lại, nếu thua khi bị kiện lên FIFA, Lâm "Tây" không thể quyết định bến đỗ mới của mình.

CLB Thái Lan chắc chắn muốn đẩy Văn Lâm đi để thu về số tiền nhiều nhất có thể so với lúc mua thủ môn mang hai dòng máu Việt-Nga. Nếu vi phạm vấn đề tài chính, MTU có thể "mất trắng" Văn Lâm tùy vào quyết định của FIFA. Diễn biến cuối cùng, bên thua có thể sẽ kiện lên Tòa án Thể thao (Court of Arbitration for Sport).